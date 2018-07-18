週休3天上班效率不減反增 這間公司決定永久實施

週休3天上班效率不減反增，這間公司決定永久實施（示意圖／shutterstock）

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佛心公司！紐西蘭一間信託公司的老闆，在今年3月到4月之間進行了一項試驗，那就讓員工一個禮拜只需要上班4天，沒想到除了員工變得比較開心快樂、壓力減低之外，公司的生產力更是不減反增。

根據《紐西蘭先鋒報》報導，信託公司「永恆衛士」（Perpetual Guardian）的執行長巴恩斯（Andrew Barnes）從今年3月到4月，讓底下的240名員工一週只需要上班4天的時間，並且讓透過奧克蘭大學的研究人員來監控員工的工作效率以及生理、心理的狀態，沒想到實驗的結果卻出人意料。

根據研究結果發現，員工在進行試驗之後，對於在工作上感受的壓力程度從45%降到了38%，而工作和私人生活的平衡性滿意度更從54%暴增到了78%，不僅如此，各項工作數據和效率更是上升了18%到20%。

巴恩斯指出，在執行這項政策後，公司的員工對於工作的熱忱比以往來的高，也更願意付出心思在工作之上，而公司的生產力更是沒有因此而下滑，甚至還有些部門出現增加的情形，而這種情況也讓巴恩斯體會到，公司不應該用工時長短來衡量員工的表現，而是應該利用最終的生產力來當標準。

巴恩斯表示，在這項試驗成功以後，他將會在董事會中提出報告，並建議公司未來永久實施週休3日、上班4日的政策，並且提議紐西蘭所有的公司都嘗試看看。

永恆衛士執行長巴恩斯（翻攝《紐西蘭先鋒報》） 永恆衛士執行長巴恩斯（翻攝《紐西蘭先鋒報》）
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