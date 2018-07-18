家長抱女童騎車三貼鑽車陣 半身懸空嚇壞網友：絕對不是親生的

家長抱女童騎車三貼鑽車陣 半身懸空嚇壞網友：絕對不是親生的(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

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在台灣騎乘機車的民眾多，肉包鐵本來就很危險，倘若又不遵守交通規則，很有可能害人又害己。最近新北市有一名男騎士下班尖峰時刻行經三重區重新路五段時，看到一對家長三貼鑽車陣，後座女乘客左手抱著一名小女童，最可怕的是她的身體有一半幾乎懸空，讓眾人看傻眼，痛批「根本拿小孩生命開玩笑」。

昨(17)日一名男網友在臉書社團發文，提到自己當天傍晚6點左右，正值下班尖峰時刻，騎車行經新北市三重區重新路五段時，在車陣中發現一對家長抱著小孩三貼騎車，但後座女乘客用左手抱著女童，不僅沒讓她戴安全帽，甚至讓她幾乎半身懸空，讓原PO看傻眼，揶揄「那兩位一定不是小女孩的親生父母」。

許多網友看完行車記錄器畫面，紛紛痛批，「對小朋友對其他駕駛都危險啊」、「夭壽～摔下去怎麼辦？又騎那麼快」、「超級危險假死欸」、「好狂的姿勢，就不要手滑」；有些人狠酸這對家長，「他們一定很討厭這個孩子」、「絕對不是親生的」。

有其他網友的目光則被另一名蛇行亂鑽的騎士吸引，還發現他的車牌歪掉。 有其他網友的目光則被另一名蛇行亂鑽的騎士吸引，還發現他的車牌歪掉。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

而三重分局二重派出所的員警也跳出來回應，提到影片中騎車三貼的家長將小孩抱在側邊的行為，已經違反交通管理處罰條例第31條第1項規定，可處以300至600元罰鍰；除此之外更提醒其他騎士，若騎車要攜載乘客，得遵守「機車腳踏板不得搭載孩童及動物」、「小型輕型機車不得載人」、「重型及普通輕型機車駕駛身後設有固定座位，得以附載一人」等規定。

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