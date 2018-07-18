男大生徒步22公里上班感動網友 老闆送他一台車

2018年07月18日 10:00 陳慶餘

美國阿拉巴馬州一名男大生，日前好不容易被一間搬家公司聘用，沒想到他卻在上週五（13日）第一次上班時遇到車子拋錨的慘劇，而為了上班不遲到，男大生竟然在前一晚摸黑走了22公里來到工作地點，相關消息在網路上曝光之後感動不少網友，讓搬家公司的老闆也決定送卡爾（Walter Carr）一台車來獎勵他認真負責的態度。

綜合外媒報導，在多年前的卡崔娜颶風中失去家園的卡爾，跟著家人搬到了阿拉巴馬州生活，而他日前獲得一間搬家公司聘用，並且要在13日幫一位婦人萊米（Jenny Lamey）搬家，但用來代步的車子卻突然拋錨，卡爾為了不要錯過第一天上班，竟然從當天晚上12點開始，花了4小時徒步從他居住的霍姆伍德（Homewood）走了22公里來到了佩勒姆（Pelham）上班。

當時4名正在巡邏的警察，目睹卡爾大半夜的在街頭上閒晃上前詢問，才得知卡爾原來是為了幫人搬家才會連夜趕路，因此就主動載卡爾去吃早餐，並且把他送到了萊米所居住的地點，而萊米在得知卡爾的行為之後，連忙將他的遭遇PO網分享，消息曝光後感動不少網友。

而當卡爾認真負責的態度傳到搬家公司的老闆馬克林（Luke Marklin）耳中之後，馬克林為了獎勵卡爾，竟然也親自從田納西州開車來到霍姆伍德與卡爾見面，並且送了卡爾一台車子當作獎勵，讓卡爾在收到車子之後感動的表示，在四處找工作碰壁之後，這間搬家公司是唯一願意給他工作的公司，因此他為了不讓公司失望，所以才會決定走路去上班。

卡爾不敢置信（翻攝YOUTUBE／Bellhops）