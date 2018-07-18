就連宮廟爐主也爆氣 3點痛揭陣頭8＋9亂象

2018年07月18日 10:52 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

不少人提到陣頭聞之色變，第一印象不外乎是打架鬧事約輸贏，「8+9」儼然已成為滋事的代名詞。有網友大膽詢問宮廟爐主為何陣頭如此惹人厭？不料對方竟列舉3點砲轟不少年輕陣頭「在我眼裡都是垃圾」引起論戰。

原PO日前在臉書社團《爆怨公社》上傳兩張LINE的對話截圖，並PO文表示，「原來我真的誤會之前陣頭的朋友了，他們這些前輩也覺得現在的陣頭也是跟垃圾沒兩樣，真是辛苦我朋友了」。

從對話中可見，原PO傳訊好奇詢問在宮廟擔任爐主的友人，「為什麼你們宮廟那麼惹民眾討厭啊？大家都說你們是垃圾…」沒想到對方卻無奈表示「Ｘ！還不都是那些小弟害的…」並坦言現在的年輕陣頭都是屁孩呼朋引伴「整天泡妞、飆車…學歷不高、道德觀念也差，那些在我眼裡也是垃圾」。

對方又進一步說道，這些年輕陣頭只要有檳榔、香菸和幾百塊的水前就可以打發了，「那種都不是真正的信仰啦！沒菸沒檳榔，誰管你什麼幫神明服務，都嘛講講的」，而且「早期開臉本來都要守戒律，現在誰管你，我行我素的，管太多說不定連我都被那些垃圾打」。

對話曝光引起網友熱議，不少人感嘆「我喜歡廟會文化，但現在都走鐘了」、「屁孩一大堆，劣幣驅逐良幣」、「跳家將的前三天吃素，前一天禁女色，開臉後，不能抽煙喝酒吃檳榔，不能說話，不能接近女生，連喝水都要偷偷喝…看現在的，傳承？笑死人」、「幾顆老鼠屎壞了整鍋傳統文化」。

不過也有人出言緩頰「以偏概全嗎？也是有很好的，九天、宋坤、忠義廟神將會，還有很多都是很守規矩、真心為神明服務」、「其實只能說良莠不齊啦！有認識很嚴格的團，也有見過很垃圾的團，當垃圾變多的時候，嚴格的團反而變成異類」。