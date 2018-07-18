「高雄南霸天」嗆聲秒殺館長 再發豪語：沒去就剁GG炸雞排

2018年07月18日 12:11 陳慶餘

一位在網路上小有名氣，自稱是「高雄南霸天」的魏姓網友昨日晚間在臉書上發文嗆聲，表示自己是太極拳的高手，並且向「館長」陳之漢下戰帖，更揚言自己不到一回合就能把館長秒殺。沒想到魏姓網友此舉卻反而逗樂館長，甚至還轉發魏男的文章，表示「他是第一個這樣做，讓我連一點點生氣都沒有的人！」而魏男也現身館長臉書，表示自己約戰一定會到，「Ｘ！我真的沒去，雞雞剁下來炸雞排！不要小看太極拳！以柔克剛！」

在魏男嗆聲之後，就有看好戲的網友將文章轉貼到臉書社團「爆廢公社」，表示只要魏男能夠打贏館長，他就會跪在凱特格蘭大道發一千份雞排，而館長在得知消息後，也表示他在12月有辦比賽，要求魏男到場切磋。

館長在臉書上指出，有不少人對他公然挑戰，但高雄南霸天卻是第一個這樣做不會惹他生氣的人，「你再這樣不到12月，我笑死怎麼辦，Ｘ你娘類。」而高雄南霸天也發下豪語回應「Ｘ，我真的沒去，雞雞剁下來炸雞排！不要小看太極拳！以柔克剛！」強調自己已經開始決心修煉，「陳之漢我打贏你給我到高雄開分館。打輸我隨便你。」

館長在臉書轉發魏男的臉書動態（翻攝臉書）

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