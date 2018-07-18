公司「地獄魔鬼特訓」超嚴苛 11員工排出黑尿竟無怨言

公司「地獄魔鬼特訓」超嚴苛 11員工排出黑尿竟無怨言(圖/ 翻攝自微博@錢江晚報)

友善列印
／綜合報導

一般公司的員工「新生訓練」不外乎讓大家認識新同事，瞭解公司文化等，沒想到大陸浙江卻出現「軍事化訓練」，深蹲300次還只是其中一個項目；太超過的訓練內容導致11名員工被操到送醫，甚至多人排出黑色小便，但最令人意外的是，沒有任何一名員工有怨言，還有人感恩地表示，「公司挺關心我們」。

綜合陸媒報導，大陸浙江杭州有一間公司替38名員工舉辦「新生訓練」，但課程內容卻是各種軍事化訓練，像是踢正步、站軍姿和舉木頭深蹲等；其中一名參加的23歲新員工小宋表示，無論男女，大家都要揹起重達50公斤的大圓木，「深蹲300次、繞200公尺操場跑10圈、做100個伏地挺身」。

為期4天的「地獄魔鬼特訓」讓很多人身體吃不消，小宋說自己平時運動量大，到了第2天也開始感到難以負荷，何況其他沒有運動習慣的同事，最後有11人受不了倒下被緊急送醫，而小宋也是其中一人。

小宋更自曝，訓練結束後他全身肌肉痠痛，更排出醬油色的黑色尿液，就醫後經醫師判定，應該是罹患「橫紋肌溶解症」；當時小宋還以為只有自己有這種症狀，跟其他員工聊過後才知道有不少人跟他狀況雷同。不過，小宋住院一周就出院已經算比較好的，目前還有8人仍在住院觀察。

但令人意外的是，許多員工因為魔鬼特訓被送醫，小宋卻一句怨言都沒有，反倒是表現出感恩的態度，「公司對我們挺關心的，醫藥費都是公司付，也有主管過來看我們、陪我們」。而公司對此則回應，小宋跟其他員工參加的「拓展訓練」，事先都有跟他們溝通，也都是按照計畫和規定進行，沒有刻意刁難他們。

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