生日變母親忌日！她自責拔管哭斷腸 母托夢：謝謝妳幫我做的決定

2018年07月18日 13:00 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

人生在世無法預測，遺憾總來不及彌補，愛更要及時。有網友在臉書分享，16日是她的41歲生日，同時也是媽媽過世3年的忌日，讓她不禁感嘆「年輕時總是愛把生日過得精彩難忘，卻從來沒有感謝過媽媽給了我生命，直到她離開人世了，我都來不及親口謝謝她帶我來到這個世界。」

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》表示，3年前的7月15日清晨接到爸爸的來電，當她趕回娘家時看到的卻是媽媽像是睡著一般被固定在擔架上，準備送上救護車，醫院研判是腦幹出血，必須立即插管。

原PO說，當年因為遇上八仙塵爆事件，大量傷患需要救治，好幾家大型醫院都婉拒，最後確定轉入，卻遇到上班尖峰時間與死神拔河，「我望著救護車外塞得無法動彈的車陣，心裡很是忐忑不安，深怕慢了一分一秒而延誤病情。可是看著那些駕駛人即使已經無路可閃，仍然想盡方法的往旁邊移動，那畫面至今我依然銘記於心也心存感謝。」

「醫生的一番話說得直白也傷人心……」原PO說，媽媽昏迷指數只剩下3，病情非常不樂觀且無法動手術，簡單來說就是成為植物人了。當時醫師建議，要嘛就靠呼吸器一輩子躺著，但甦醒機率渺茫，要不就是拔管了，「我們明白這是醫生的職責所在，他必須誠實且清楚的告知。」

當下高齡90歲的父親哭倒在地，原PO和兩個姊姊也在病床邊痛哭，「突然我想起媽媽昏迷前的三～四年間，陸續做了兩次大型的手術。一次是開脊椎，一次是開心臟…她總是那麼樣的堅強，總是不願意麻煩別人！這一次喚不醒她，也許是她真的累了吧！」她於是跟姊姊們討論「我們放棄急救吧，她累了一輩子，就讓她好好休息吧！跟醫生說拔管好嗎？」

經過全家人和醫生的會談後，醫生也建議拔管，因為媽媽的各項指數都沒有好轉的跡象反而還一直下修，拔管前一天，她留在病房陪媽媽卻也忍不住痛哭，「明天是我的生日耶！妳不回家幫我過生日？我想吃妳煮的生日大餐啊！我要吃妳煮的麵啊！妳趕快起來不要再睡了！妳已經睡了一整天了，沒有人的媽媽可以這樣一直睡都不管小孩的，妳趕快起來跟我回家……」護理師看著原PO情緒潰堤，也在一旁安慰，但仍始終喚不醒母親，隔天上午終究選擇了拔管。

直到媽媽過世4個月後，原PO在睡夢中夢到了媽媽，對方用溫暖和藹的笑容說「謝謝妳幫我做的決定，我最喜歡妳了！」正當原PO要回話時，手機響了，才知道一切都是夢，「媽媽沒有清醒，她已經走了啊～」難掩失落情緒的原PO哭了許多，才明白媽媽用她自己的方式來告訴自己別再自責了，「而她的那一句：我最喜歡你了～對我來說真的是彌足珍貴！」

貼文一出，讓不少網友為之動容，紛紛留言鼓勵原PO「妳做了這輩子最正確的抉擇！媽媽絕對不會怪妳的，因為妳讓媽媽有尊嚴的離開」、「妳真的很棒，要放下」；也有人回應「好大顆的洋蔥～讓我想到了已過世的父親」、「眼淚潸潸流下」。