同意求婚後坦承曾被性侵 女竟反遭男友痛罵：怎不去死

2018年07月18日 14:43 陳慶餘

一位女網友近日在臉書粉專「靠北男友」發文控訴，指出在交往三年後，男友終於在日前向她求婚，由於對方一直以來都對她很好，因此女網友立刻開心地答應，並決定坦承自己曾經遭到性侵的悲慘往事，沒想到男方在聽到這個消息後態度卻突然大轉變，不但立刻和女方分手，還大罵她「怎麼不去死一死」，更直言她就是因為太犯賤、生活不檢點才會被人性侵，甚至還一度想要性侵女方，讓女網友無奈感慨：「可以留一點活路給我嗎？」

「明明在我坦白前，是個連摸胸部都會先問過我的好男友…」女網友在文章中指出，上週四（12日）交往三年的男友向她求婚，她也很快就答應，「看他激動又跳又叫的時候，我以為我的幸福終於來了」，孰料這一切卻在她坦白自己過去曾遭性侵後變了調，男方不只是在聽到消息後變了個人，除了罵女方「犯賤、下流、不要臉」、「怎麼不去死一死」、「怎麼還有臉活著」以外，甚至還一度想要性侵她，還說「反正她被那麼多人X過也不差他一個」。

而除了用言語羞辱以外，男方還認為女方浪費了他3年多的時間，還為了保全面子到處和友人及父母表示是因為女方劈腿，兩人才會分手。女網友進一步表示，雖然對方這樣的行為他很多都不介意，但她最難受的是男友到處跟人說她不檢點，喜歡到處勾搭男生所以才會被性侵，讓她無奈的表示：「可以留一點活路給我嗎？」。

貼文曝光後吸引不少網友回應，紛紛留言表示：「這種男人不要也罷啦！」、「愛你的人會包容你，既然在知道後是這種反應那分手也好，不結婚也罷」。

除此之外更有網友留下長文分析表示，原PO鼓起勇氣坦白的行為真的很勇敢，但也希望她不要因為這樣就責怪對方，因為「每個人的環境不一樣，所以面對突發意外的方式不一樣」，指出對方可能是一時間無法承受才會做出這樣的舉動，但該慶幸的是這一切都在兩人結婚前發生，「他這樣的作為還有後續的傷害，都表現了他性格上黑暗恐怖不為人知的一面，這樣的人恐怕不適合妳。」