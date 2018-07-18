花蓮機場飲水機水「顏色像尿」？網笑虧：接到排尿管了

花蓮機場飲水機水「顏色像尿」？（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

友善列印
／綜合報導

這樣的水，你敢喝嗎？有民眾昨（17日）拍到花蓮航空站內的飲水機水質「顏色像尿」，傻眼驚呼「這顏色會不會太噁了？還好我要喝前有先看一下…」畫面曝光後引起網友熱議，不過花蓮航空站則否認保養疏失，對網友指控感到不解。

原PO今（17日）在臉書社團《爆料公社》上傳拍攝畫面，PO文提到該台飲水機位於花蓮航空站一樓廁所外，「飲用水設備維護紀錄表」上還清楚載明14日甫進行過檢查，讓他不解為何會出現如此狀況。

不少網友看了以後都直呼噁心，「好像我剛尿出來的顏色」、「還好你沒有用嘴巴去接」、「可能接錯了！接到排尿管了」、「這顏色…直接打臉寫設備維護紀錄的」。

《蘋果》報導，花蓮航空站否認保養疏失，業務組長林國勇出示今年3至7月的保養紀錄，顯示一切合格，並指飲水機有3道過濾程序且每周保養，4天前還進行了濾芯更換，他也現場實測，確認水質清澈無虞，從未有人反映水質混濁，他希望爆料者能直接與航空站聯繫，當面對質。

花蓮機場飲水機水「顏色像尿」？網笑虧：接到排尿管了 「飲用水設備維護紀錄表」上還清楚載明14日甫進行過檢查。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）
花蓮機場飲水機水「顏色像尿」？網笑虧：接到排尿管了 原PO在花蓮航空站內，發現飲水機水呈現黃褐色，直呼超噁心。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

文章來源：Facebook/爆料公社

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