印度22男性侵女童長達7個月 50律師到法院堵人圍毆

印度22男性侵女童長達7個月 50律師到法院堵人圍毆(示意圖非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導

世界各個角落經常發生性侵案件，讓人聽聞相當氣憤。印度一名12歲女童日前被爆出遭22名男子性侵，其中包括保全人員、水管工人等，而且過程還被拍下來威脅。警方於當地時間16日，以強姦及刑事恐嚇等罪名逮捕18名嫌犯，而嫌犯出庭應訊時，律師團表示拒絕幫忙辯護，見到嫌犯更出拳爆打他們。

綜合外媒報導，事發於清奈(Chennai)一處公寓，12歲女童從今年1月15日開始，被一名在公寓工作的66歲電梯維修員拉維（Ravi），帶到裡面的無人處性侵，豈料隔幾天後，他又帶了喝酒及吸毒的兩名男子，再度性侵女童。

據了解，拉維會利用公寓裡公廁、地下室等閒置處，與同事或外人性侵她，更可惡的是，拉維怕此事曝光，甚至在過程中替女童施打鎮定劑，更逼她喝下摻有毒品的飲料，並將過程拍攝下來，威脅她若是說出去，這些影片也會跟著曝光。

直到本月13日，女童向姊姊告知肚子痛，追問下才知妹妹慘遭性侵，而且時間長達7個月，隨後他們趕緊報警處理。警方表示，女童父親白天都在工作，而母親則是家庭主婦，這半個月女兒都很晚回家，但她卻不以為意，原本以為是女兒跑出去與朋友玩，沒想到竟是遭人性侵。

17日約50名律師接獲嫌犯們在法院應訊的消息，氣的到法律堵人，一看見嫌犯現身，全衝上前爆打他們，影片中有些嫌犯更是嚇得蜷縮在地。印度馬德拉斯高等法院辯護律師協會（MHAA）對此表示，這些性侵嫌犯的行為相當可惡，因此他們也不會為這些人辯護，甚至還要反對替他們辯護的律師。

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