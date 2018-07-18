2018年07月18日 16:06 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

和另一伴分手後，如何處理對方物品讓許多人一個頭兩個大，不過日前有一名女網友透露遇上奇葩前任，提到對方竟把她的東西，以「失物招領」的方式直接送到警察局，要她自己去領回，甚至自創超商取貨神邏輯，讓她痛批前任「低能到不行又浪費社會資源」。

原PO昨（17日）在《Dcard》發文表示與男友上個月分手，為了結清過往的金錢與物品，她匯款給對方後，也請對方將她的安全帽和雨傘寄回，沒想到幾天後卻收到對方訊息，說已經把東西送到警察局，掛失物招領，讓她傻眼「到底怎麼有這麼奇葩的人可以想出這種方法？低能到不行又浪費社會資源，是當警察局是寄物還是置物櫃還是資源回收啊？」原PO去警局領回物品時，還被警察念了一頓，相當無言。

她揭前男友將警局當「無料置物櫃」領貨神邏輯瞎到爆（圖／翻攝自《Dcard》）

沒想到奇葩事不只一樁，原PO將前任的帽T以超商「店到店」的方式寄回給對方時，卻收到前任傳來簡訊，「我帽T忘記去領了，全家的貨會先退到妳寄的那家全家，記得別去領，七天過後貨又會寄到我的家全家了。」如此天兵的想法讓原PO直呼受不了，「把全家也當慈善企業是不是？我真的受不了他…到底怎麼可以把什麼事都當的如此理所當然？一下把警局當服務處一下又把全家當免費勞工。」

為了不要造成別人的困擾，原PO最後還是去超商將前男友的帽T領回，並放到學校的失物招領處，不過男方似乎漠不關心，完全沒有想起這件事。

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛留言回應「智障男…可以公開他不要出來害人嗎」、「全家那個也太低能了吧，到底是哪來的想法啊」、「哇真的浪費社會資源，還叫妳去警察局拿，真的是太過份了！自己丟臉就算了，還要拖別人下水？」、「這男的大概也是把自己的腦子丟掉了吧」、「讀到大學了還能這麼智障真的令人鼻酸」。