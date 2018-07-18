媽半夜帶兒子到垃圾桶撿食物 1年竟省下「31萬元」

2018年07月18日 16:52 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不少超市對於賣不出去或過期的食物，最後的處理方式就是丟棄。澳洲布里斯本（Brisbane）一名母親，看了有關食物浪費的紀錄片有感而發，於是決定效法一名被譽為「環保鬥士」的男子羅伯(Rob Greenfield)，至超市丟食物的垃圾箱裡，找還可以吃的食物回家，沒想到這個舉動，讓他們一年竟省下10400美元(約新台幣31萬元)。

根據《每日郵報》報導，38歲的曼迪(Mandy Hodges)育有兩名孩子，她已在便利商店及超市工作將近10年，因此經常能看見店家，因食物過期而丟棄的行為，直到有一日，她看了一部有關食物浪費的紀錄片，內容是「環保鬥士」羅伯靠著超市丟棄的食物過生活，呼籲大家不要浪費食物。

曼迪因此獲得啟發，下定決心效法羅伯的做法，與孩子一起至垃圾桶裡撿食物，而他們選擇的是外觀還正常，且未腐爛的食材，曼迪指「超市貨架上一般會放100盒巧克力，但不可能全部賣出去。剩下的那些還在保存期限內就被扔掉了」，而這種撿食物的行為，不只能減少浪費，甚至還能省錢。

曼迪於是與11歲兒子伊森(Ethan)提及此事，沒想到他感到很興奮，兩人於是在超市打烊後一小時去翻找垃圾桶，而大約一個星期去翻一次，每次收穫都很多，可以找到各種罐頭、麥片、麵包還有牛排，甚至有外型完整的蔬菜水果，曼迪透露「我們曾經找到過150盒巧克力棒、32瓶飲料、50個芒果、24罐可樂、15公斤胡蘿蔔及十幾袋豆子」。

曼迪表示，有些食物甚至還沒過保存期限，只是因為包裝上有損壞，或外觀有些不好看，就進了垃圾桶，而食物拿回家烹煮後，起初丈夫無法接受這種行為，但看見妻小都吃了也慢慢被說服，而他們也曾找到肥皂、洗髮水、枕套、內衣、床單和洗衣粉等，有時候也會將這些東西，捐給當地的收容中心。

而這樣節約能源的生活方式，也讓他們省下不少錢，一年內更省下10400美元，更透露這樣的生活方式，也沒有讓他們因此而生病，雖然此做法網友反應很兩極，但曼迪最後也呼籲，並不是說非要去垃圾桶撿垃圾，只是希望大家在日常生活中，也可以不要浪費食物。