短裙妹尖叫「色狼偷拍」！他遭羞辱逼道歉：受害嘴臉超難看

短裙妹尖叫「色狼偷拍」！他遭羞辱逼道歉：受害嘴臉超難看(示意圖/本報資料照)

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誤會他人也要勇敢道歉！一名男網友16日坐捷運時玩手遊，沒想到正試用遊戲內AR功能時，遭隔壁一名女乘客指控偷拍，還被對方抓住要求交出手機，雖然最後在一對路人夫婦的幫助下成功證明清白，但女乘客的羞辱讓他至今還有陰影，「受害者制高點的嘴臉實在有夠難看！」

男網友在論壇「Dcard」PO文表示，某天天氣太熱的關係，他改搭捷運出門與朋友見面，就當他拿出手機正玩遊戲10分鐘而已，就被一名穿著短裙的女生拉住，並對他說：「你在拍什麼拍啦？你手機對著我是在拍什麼拍啦？我要叫警察！」原PO當時回說：「小姐，我是在玩遊戲，什麼偷拍你不要亂講，又沒有證據，被害妄想症喔？！」

期間女乘客不斷嚷嚷要報警，原PO也馬上說：「好，我現在都不動手機，我就在這邊等妳報警」，結果才剛說完，女生就露出一臉怕麻煩的樣子，讓原PO超傻眼。原PO說，當時女生突然轉向請一對中年夫婦路人來評理，原PO也拿出手機示範手遊的AR功能說，「手機會有些晃動，可能是因為這樣所以看起來像拍照....你們可以看我照片或是相機有沒有任何偷拍的照片，如果沒有，希望小姐可以道歉，還我公道。」最後在2方的見證之下，成功洗清偷拍的罪名。

不過就在原PO要求女子向他道歉時，女子只脹紅了臉，講了一些避重就輕的話，最後沒有道歉就離開，讓原PO忍不住說：「我可以理解現在很多偷拍之狼，也理解我可能做了有嫌疑的動作，也理解她可能安全感不夠，覺得受到侵犯。但這位小姐從頭到尾，在還沒有證據時，就咬定我偷拍，完全站在女性絕對是受害者制高點的嘴臉實在有夠難看，真的令人相當不舒服。」

文章一出，引起許多網友熱烈回應，「男生真的要好好保護自己，現在一堆女的靠告人性騷擾賺錢」、「訛錢吧，反正偷拍被害者通常都是女生，報警也講的通，很多女生都會這樣，所以男生真的要好好保護自己」、「國外還有被誣告性侵害還被白關40年的」。

文章來源：Dcard

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