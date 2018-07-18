與小6歲男友交往遭反對 男方家長上演「八點檔戲碼」

2018年07月18日 17:56 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有時候姐弟戀還是難以被親屬接受。最近一名網友PO文表示，他的朋友與小6歲的男友交往，沒想到竟遭男方家長反對，對方不斷以各種理由，要求他們分開，更直呼女方不簡單，最後兩人無奈之下只好選擇分手，甚至見最後一面還被阻止，網友看完則表示「寧願現在痛一點，也不要以後來悔恨一輩子」。

一名網友在《王子與公主病》分享朋友的故事，提到女方與小6歲男友交往近3個月多，他們都已經出社會，且家庭都是小康，沒有賭博、抽煙、喝酒等壞習慣，男方覺得兩人相處不錯，因此決定向家人談及女友，而男方家人先是進行身家調查，詢問工作、學歷、家庭成員等。

沒想到當得知女方年紀大他6歲時，男方家長就開始感到不悅，表示擔心兩人價值觀差很多，甚至提到光看照片就不喜歡，直呼女生一看就不簡單，但女方的照片卻僅是化淡妝，而且也未修圖、露身材，只是穿著短袖與長褲，「還說都30出頭了怎麼還沒嫁，是不是離過婚(她沒結過婚)、是不是有帶小孩或拿過小孩(都沒有)」。

甚至指女方是不是看上他兒子的錢，但男方卻只是月領3萬多的上班族，儘管面對這些批評，男方對於家人這樣說女友，讓他感到相當不開心，甚至表明他就是要繼續交往。更扯的事不只於此，當男方要出去與女友見面時，家人會刻意叮嚀他早點回家。

最後男方受不了，希望家人可以好好去認識女友，豈料他的媽媽不僅發脾氣拒絕，甚至私自找到女方臉書，向兒子說她哪些地方有問題，最後更放大絕，向親戚提及此事，要他們給男方施加壓力，就連他隔天要上班，家人還會一直罵要他分手，直到半夜2點才放過他。

原PO表示「女方送男方的東西也被說成是在下符咒，父親甚至還在互通電話時闖進房間說，你這女人為什麼把我兒子搞成這樣」，就連男方要出去約會，還要向父母騙是與朋友出去，其母親還要求兒子交出朋友連絡方式，企圖要求證是否屬實，而男方因好意給媽媽管的薪水，也被拿出來威脅，若不分手、要搬出去住，薪水也不會給他。

儘管情侶倆私下曾多次溝通，希望可以好好捍衛他們的未來，但最終男方見父母身體因此變差，在雙重的壓力下，只好與女友協議分手，「就連想見最後一面，家人都還打他才讓他出門，這兩個人最後都超傷心」。許多網友則紛紛表示「年紀大或小…問題不大。人品好不好才是大問題」、「好險沒嫁，嫁了更慘」、「放生也好！男的無法成為堅強支柱，而這種公婆很可怕的」。