正妹救生員露蜜桃臀拍美照！網友拉近一看嚇壞：救命啊

2018年07月18日 19:41 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

夏天到來，吸引不少人往海邊衝，網路上經常能看見正妹穿比基尼，在海邊的玩樂美照。最近國外有一名自稱救生員的正妹，在推特貼出一系列在工作時的美照，只見她擺出婀娜多姿的姿勢，吸引不少人目光，但眼尖網友卻發現，後面疑似有人溺水了。

lifeguard on duty pic.twitter.com/x7OKGNl4L1 — pamela 🍒 (@7oh7_) 2018年7月13日

一名自稱救生員的潘蜜拉(Pamela)於上週四，在推特貼出四張海邊照，只見她穿著紅色性感比基尼，一下扶著欄杆一下又坐在吊床上，模樣看起來相當性感，更在推文寫著「值班中的救生員(lifeguard on duty)」，但眼尖網友卻發現不對勁，將照片拉大看，照片後方的大海裡，竟有人張開手臂，疑似溺水在求救。

網友驚見後方疑似有人溺水，但也有人認為，這根本是P上去的(圖翻攝自推特/pamela)

但潘蜜拉似乎未發現，仍在拍她的美照，而這篇發文也引發網友熱議「你只看鏡頭，完全不關心水上發生的事？」、「後面有人溺水了，你有發現嗎？」、「你到底是來工作的，還是來拍網美照的」、「希望你有救到後面那個人」。

但詭異的是，潘蜜拉同時也在IG上貼出相同的照片，但後方疑似溺水的人居然消失了，因此也有人開始懷疑，溺水者身旁都沒有濺起水花，而且模樣也相當詭異，猜測可能是P上去的，或許只是她想製造話題的手段，潘蜜拉對此並未做出回應。