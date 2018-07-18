看病借住！舅無恥白吃白喝3年 「屎炸沐浴乳」嚇壞家人

2018年07月18日 20:47 杜炤佑

這樣的家人還能繼續相處嗎？一名女網友日前在臉書發文抱怨，表示她的親大舅以看病為由借住他們家，弟弟不僅讓出房間睡客廳，時間還長達3年之久，期間大舅提出很多過分的要求，例如吃高級餐廳都要他們買單，甚至每次洗完澡都會留下滿地的黃痰，讓家人實在受不了。

「有沒有人有很難搞的親戚？」女網友在臉書「爆廢公社」PO文表示，她的親大舅因為生病來台北看醫生，本來以為只是借住家裡幾天，弟弟也孝順地把房間讓出來睡客廳，「沒想到大舅舅越來越得寸進尺，他開始要求我弟弟不準超過10點講電話，因為會吵到他，也不准他玩電動。有一次，我弟帶女友回家急用廁所，但因為他每天都要洗兩次澡，每次都洗30分鐘以上，所以弟弟就不耐煩問他還要多久，結果他居然一出來就打我弟，還罵在客廳無辜發呆的女友。」

此外，舅舅以病為由要求吃高級牛肉，跑去吃高級餐廳也要原PO家買單，原PO憶述：「他說他生病要喝保健食品，買了卻說口味不對他不喝，東要西要但都沒有錢給我媽，瓦斯水費電費還因為他變得很貴，而且每次洗澡都故意挑在我們會用到廁所的時候，講了也不理，又不用上班整天待在家...。」

舅舅竟在沐浴乳內放穢物，當場嚇壞女網友。(圖/爆廢公社)

原PO還說：「每當他洗完澡，沐浴乳洗髮乳上總是有疑似大便的東西，地板也滿滿黃色的痰。有一天我姊姊覺得沐浴乳的味道非常奇怪，打開來一看...發現裡面居然有大便啊，而且管子上還有牽絲的黃痰。」

最後家人實在受不了，「這次的事情不可能再忍耐，昨天已經把他趕出去了，而我們家應該不會再買任何紫色的洗潔劑，也算一個陰影吧？」

對此，許多網友看了紛紛留言「太噁了，這種親戚還是斷乾淨吧」、「到底是多心理變態⋯」、「這種親戚還是斷乾淨吧」、「太誇張了吧。好噁心」、「太扯了！他拿去捅屁眼嗎」。