2018年07月18日 20:53 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

婆媳吵架兒子不爽！狂餵8旬母吃草 妻幫腔「吃不吃？」(影片來源/youtube/News Center)

婆媳間難免會吵架，夾在中間的兒子，更是要懂得如何調解。大陸湖南日前有一名婆婆與媳婦發生爭吵，沒想到他的兒子，為了幫妻子討回公道，竟逼自己的母親「吃草」，對方不從還硬逼，最後連媳婦也加入行列，將婆婆壓到牆邊問「妳吃不吃？」，這景象也被路人拍攝下來，讓人看得格外心酸。

根據《北京時間》報導，一段「男子餵其母親吃草」的影片在網路瘋傳，事情疑似發生於益陽市安化縣冷市鎮董家村，影片中一名八旬老婦人坐在門口，期間一名男子不斷在她嘴裡塞東西，嘴中念著「吃不吃？吃不吃」，之後老婦不斷扭頭拒絕，另一名中年婦人更是把她壓在牆上，幫腔吆喝「你吃不吃」。

據了解，事發於7月13日下午，影片中動手男是50多歲的梁姓男子，由於80多歲的母親年事已高，因此有些老人痴呆的症狀，而兒子與媳婦想用母親的房子，但其老婦人並不願意，因此便與媳婦爭吵起來，而當時媳婦又罵得有些難聽，兩人吵得不可開交，梁男聽了相當煩躁，竟試圖將草塞近母親嘴裡，要她閉嘴。

而全程也被一旁的鄰居拍攝下來，由於事情相當嚴重，最後村委會主持進行調解，梁男也寫了一封道歉信向母親懺悔，表示自己做了最壞的示範，以後要做孝順的兒子，不過目前警方也已介入調查，狀況暫不向外透露，有相關情況會即時公布。