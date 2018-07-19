2018年07月19日 07:30 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

照顧女友女兒10年！養父收到父親節禮 看到最後一頁爆哭(影片來源/youtube/T&T Creative Media)

美國有一名13歲少女，小時候父親就因事故過世，之後母親又認識新男友，他對於少女寵愛有加、視如己出，但兩人在法律上始終不是父女關係，因為國外領養需簽署正式文件，母親的男友害怕少女不願意，因此始終不敢開口問，直到生父的忌日當天，少女送給他一份禮物，讓他看完感動落淚。

13歲少女菲格羅亞(Alexa Figueroa)在她未滿1歲時，父親就因事故去世，母親之後又認識了新男友羅曼(Gus Roman)，而他將菲格羅亞當成自己女兒一樣照顧，但兩人在法律上卻沒有關係，因為美國離婚及再婚率高，想要領養就必須簽屬法律文件，但羅曼又害怕菲格羅亞有自己的考慮，因此始終不敢談及此事。

直到最近菲格羅亞的生父忌日快到了，恰好又與父親節同月份，她特地做了一本相簿，送給羅曼當父親節禮物，裡面全是兩人生活的照片，讓羅曼相當感動，期間不斷拭淚，直到翻至最後一頁，只見照片中的菲格羅亞手中拿著一張紙，寫著「嘿！爸爸，10年感覺已經夠久了，你想領養我嗎？」。

菲格羅亞手中拿著一張紙，寫著「嘿！爸爸，10年感覺已經夠久了，你想領養我嗎？」(圖翻攝自/每日郵報)

羅曼看到這張一照後，感動的落下男兒淚，更緊抱著菲格羅亞與弟弟，說出「我真得很愛很愛你，我當然想啊！」。而送禮物的這一天，其實也是菲格羅亞生父的忌日，她認為這一天具有特殊的意義，而母親也相當支持她的決定，更建議可將姓氏改成Figueroa-Roman，不僅保留生父的名字，也能成為新爸爸的女兒。