清純網紅無修圖照曝光 粉絲傻眼：這大媽誰啊？

2018年07月19日 08:49 陳慶餘

西瓜妹零修圖照被酸是大媽（翻攝微博）

隨著各式直播、影片分享平台興起，不少「網紅」也如同雨後春筍般冒出，近日《抖音》上又出現了一名以清純形象走紅的「西瓜妹」，雖然不像其他正妹女神一樣有著精緻臉蛋和完美身材，不過西瓜妹卻有著鄰家女孩般的清新氣質，讓不少網友看了之後瞬間戀愛，但人紅是非多，近日網路上卻又流出了一組據說是西瓜妹的無修圖照，西瓜妹在照片中的大媽樣讓不少粉絲看了之後都超傻眼，紛紛留言直呼自己又被「照騙」了。

現在網路上有許多長相精緻、身材火辣的女網紅，而近日在《抖音》上爆紅的「西瓜妹」卻反其道而行，靠著清純形象以及一首對嘴的歌曲《花橋柳水》成為熱議話題，粉絲瞬間暴增好幾百萬，但才剛走紅沒多久，網路上就立刻流出了據說是西瓜妹的日常生活照，讓不少粉絲看了之後都通通崩潰。

從流出的照片中可見，和平時拍片的小巧臉蛋、白皙肌膚不同，除了整個人變胖不少以外，深深的法令紋更是讓西瓜妹看起來蒼老許多，當初讓不少網友戀愛的清純氣質也蕩然無存，就像是一個走在人群之中完全不會被注意到的普通路人甲，讓不少粉絲幻滅，紛紛留言表示：「這大媽是誰啊？」、「又一個見光死的」、「網路世界真的不可信」。