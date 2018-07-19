咬人後痛哭致歉被酸「把警局變靈堂」 網友力挺蔣月惠：屏東難得好民代

2018年07月19日 10:00 陳慶餘

蔣月惠（左）在街頭上義賣月曆募款幫助弱勢（林和生攝）

屏東縣議員蔣月惠16日在得知縣政府為了道路拓寬工程，將要拆除屏東市公勇路的牴觸戶後立刻到場聲援，沒想到卻在被警方勸離時和員警發生肢體衝突，蔣月惠在一時情急之下咬傷女警手臂，而她昨（18）日下午帶著花束到警局致歉但卻無人受理，讓蔣月惠當場情緒崩潰痛哭失聲，而影片曝光後蔣月惠的失控行為也被不少網友狠酸根本是「把警局變靈堂」。

不過當事件發生後，除了批評以外也出現許多力挺聲浪，認為雖然咬人不對，但蔣月惠是屏東縣難得的好民代，指出她除了關心當地環境議題外，也把薪水拿出來幫助弱勢族群，不應該因為咬人事件而抹煞她過去為屏東縣的付出。

屏東縣政府工務處16日凌晨5點到公勇路準備進行拆除作業，而當上午9點左右，蔣月惠衝進拆除作業的分工會議拍桌大罵工務處人員，並且試圖阻撓拆除作業，而在衝突過程中蔣月惠出手攻擊員警，而其他警察在見狀之後立刻上前制止，蔣月惠就是在此時張口咬人，最後她就被依照妨害公務、傷害罪送辦。

蔣月惠18日拄著拐杖、帶著鮮花到警局向被咬傷的女警致歉，但警局並未派人出面，讓她當場崩潰痛哭。蔣月惠指出，自己小時候曾經受到不少暴力霸凌，因此反擊是她的本能反應，而他在事後看到女警身上的齒痕也感到相當抱歉，她願意向受傷的女警致歉，至於被送辦她也會承受，因為警察只是奉命行事，但屏東縣長潘孟安無預警強拆民宅，讓住戶無家可歸，應該要道歉。

而在事件爆發後，網路上立刻出現不少批評聲浪，有網友轉貼蔣月惠咬人以及她到警局爆哭的影片，並留言狠酸蔣，認為她「水準差、素質低、狂犬病」，但除了批評以外也有不少鄉民力挺蔣月惠，認為蔣月惠打人、咬人固然不對，但她其實是屏東縣難能可貴的好民代，甚至還直言警察就是因為吃定她沒有背景，才會敢這樣包圍蔣月惠。

網友在批踢踢八卦板以「咬人不對，但議員是屏東難得不黑的民代」為題發文，指出蔣月惠咬人確實不對，但若是換成其他黑道民代，「你看警察會不會這樣包圍，有些警察下班還跟黑道民代一起喝酒交朋友咧！」

「台灣跟屏東最需要這種真正為小民站出來的人！」網友指出，屏東政壇從以前到現在，都被一堆黑心政客把持，現在好不容易出現了一個不黑不貪、專門替沒錢沒力量的普通市民出頭，甚至還搞了個會賠錢的羅騰園來照顧身障人士，並且把議員的薪水砸進去幫助身障人士，還會為了不是她選區的恆春、墾丁的環境問題出面幫忙，「咬人確實不對，但整件事的來龍去脈大家更應該了解，才不會因為咬人犧牲了一位真正好的民代，而讓一堆吃人不吐骨頭的爛政客再次吞噬台灣的政壇」。