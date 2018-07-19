綁背帶站機車後座兜風 地方家長拿小孩秀特技掀論戰

2018年07月19日 11:11 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

對不少爸媽來說，騎車如何安全載送嬰兒一直都是個難題，彰化一名女網友日前在某田間小路上直擊，一名年約3歲的男童站立在機車後座上，全身僅綁條背帶固定在騎士身上，痛批「怎麼一堆腦子有洞的家長跟阿公阿嬤，拿小朋友的命在開玩笑嗎？」

原PO昨（18日）將照片上傳到臉書社團《爆料公社》，只見一名穿著綠色外套的騎士，行駛在彰化某鄉鎮的田間小路上，儘管車流量不大，但站立在機車後座上的小男童，身上僅靠著一條背帶，將身體緊貼在騎士背部，讓人不自覺為他的安危捏把冷汗。

原PO砲轟騎士此舉無疑是拿小孩的生命開玩笑，「這種家長最不可取！小朋友那麼小站後座都不怕他重心不穩，摔下來被後車輾過嗎？」質疑一旦出事了難道「想要後車買單嗎？這是在表演特技嗎？可憐的小朋友…」

對此，不少網友紛紛留言回應「也太誇張了，出事倒楣的是後面（站）的孩子」、「不見棺材不落淚」、「這樣真的很危險，要載至少也讓小孩坐著吧」、「像這種的我支持檢舉」。

不過也有人認為，鄉下地方這沒有什麼好大驚小怪的「以前都是這樣長大的，怎麼世代不一樣就變奇葩了？」、「都市小孩沒有這種經歷」、「南部幾乎沒車的鄉間小道我覺得就沒關係了，在北部就根本移動神主牌」、「家長應該也知道危險，或許是家中經濟條件不得已吧」。對此，原PO強調，「有錢沒錢跟車有什麼關係？重點是小朋友！好多酸民覺得鄉下這樣是正常的，違規就違規，誰管你鄉不鄉下…難道要等出事再來哭？」

彰化縣警察局交通隊組長蕭汝上表示，騎士涉嫌違反《道路交通管理處罰條例》，可處駕駛人300元以上600元以下罰緩，未戴安全帽則處500元罰緩。