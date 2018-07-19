婆婆花2000找師父幫孫女取「古早味」名字 媽媽看了好崩潰

婆婆花2000找師父幫孫女取「古早味」名字 媽媽看了好崩潰（翻攝爆廢公社）

友善列印

當家中要贏來新成員時，除了父母很開心以外，不少長輩也都會開始熱心的請算命師來幫忙取個能夠讓孩子未來一切順利的好名字，不過如果算出來的名字實在是「太古早味」怎麼辦呢？一位新手媽媽就遇見這種讓人無奈的情況，婆婆很堅持要讓廟裡的算命師父來幫孩子取名，還花了兩千元取了五個名字，沒想到這五個名字卻讓她傻眼到崩潰。

網友在臉書社團「爆廢公社」貼出與友人的對話截圖，指出她的友人日前剛生完小孩，而她的婆婆也很興奮地跑到廟裡找算命師父為小孩取名，沒想到取出來的名字卻讓她好困擾，原來師父給的名字分別是「秀鸞」、「寶春」、「彩鳳」、「春桃」及「招弟」五個超復古的菜市場名，而她的老公竟然還對這些名字完全沒意見，讓她無奈的表示：「因為女兒之後要請婆婆幫忙帶，我才覺得很為難，這些名字真的很鳥！」

貼文曝光後，網友也紛紛被這些復古風名字給逗樂，紛紛連留言表示：「這師父只收婆婆兩百吧」、「看來這師父沒有持續進修哦！都是古早年代的名字。有進修就知道這年代的名字要怎麼算了」、「師父是不是誤會婆婆要改名，哈哈」、「笑死我了～我看看婆婆應該私心很想要招弟」。

婆婆花2000找師父幫孫女取「古早味」名字 媽媽看了好崩潰（翻攝爆廢公社） 婆婆花2000找師父幫孫女取「古早味」名字 媽媽看了好崩潰（翻攝爆廢公社）
媽半夜帶兒子到垃圾桶撿食物 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。