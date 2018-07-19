婆婆花2000找師父幫孫女取「古早味」名字 媽媽看了好崩潰

2018年07月19日 11:18 陳慶餘

當家中要贏來新成員時，除了父母很開心以外，不少長輩也都會開始熱心的請算命師來幫忙取個能夠讓孩子未來一切順利的好名字，不過如果算出來的名字實在是「太古早味」怎麼辦呢？一位新手媽媽就遇見這種讓人無奈的情況，婆婆很堅持要讓廟裡的算命師父來幫孩子取名，還花了兩千元取了五個名字，沒想到這五個名字卻讓她傻眼到崩潰。

網友在臉書社團「爆廢公社」貼出與友人的對話截圖，指出她的友人日前剛生完小孩，而她的婆婆也很興奮地跑到廟裡找算命師父為小孩取名，沒想到取出來的名字卻讓她好困擾，原來師父給的名字分別是「秀鸞」、「寶春」、「彩鳳」、「春桃」及「招弟」五個超復古的菜市場名，而她的老公竟然還對這些名字完全沒意見，讓她無奈的表示：「因為女兒之後要請婆婆幫忙帶，我才覺得很為難，這些名字真的很鳥！」

貼文曝光後，網友也紛紛被這些復古風名字給逗樂，紛紛連留言表示：「這師父只收婆婆兩百吧」、「看來這師父沒有持續進修哦！都是古早年代的名字。有進修就知道這年代的名字要怎麼算了」、「師父是不是誤會婆婆要改名，哈哈」、「笑死我了～我看看婆婆應該私心很想要招弟」。