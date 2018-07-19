「永遠要缺一輛」汎德永業董座曝保時捷銷售密技

2018年07月19日 12:16 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

為何台灣人對保時捷（PORSCHE）情有獨鍾？過去40餘年來，一向獨霸台灣保時捷市場的汎德永業董事長唐榮樁透露，「賣雙B不一定賺錢，賣保時捷絕對會賺！」

根據《自由時報》報導，唐榮椿表示，物以稀為貴，保時捷在全球的銷售策略是「永遠要缺一輛」，絕不是靠「衝量」賺錢。去年全球產量約24萬輛，今年預估只會多出幾輛而已。

車商指出，BENZ、BMW、保時捷的平均毛利約7％～8％，賣出一台千萬元的豪車，毛利足以買下一台國產車。不過雙B價格戰激烈，毛利常常守不住，反觀保時捷「永遠缺車」，暢銷車款甚至要等上1年，消費者在乎的是能不能早點拿到車，而不是殺價。

根據保時捷官方公布的2016年財報顯示，出貨量達23.8萬輛，獲利39億歐元（約台幣1388億），平均一台淨利約58萬台幣。台灣在10年前，一年只賣出200輛保時捷，去年銷售量已達3300輛，且始終處於缺車狀態。

過去40餘年來，台灣保時捷由汎德永業總代理，德國總部3年前決定打破總代理制，釋放部分經銷權。如今，由義美公主高易誼領軍的尚騰汽車，毫砸12億在新莊蓋起全新的保時捷展示中心，她接受周刊訪問時表示「我敢說，這一定是全台灣最貴、最高科技的展示中心！」誓言搶攻這塊保時捷超跑市場。