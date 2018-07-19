普丁到底有多可怕？美國第一夫人握完手嚇到魂都飛了

2018年07月19日 14:32 陳慶餘

梅蘭妮亞的驚恐瞬間被網友瘋狂截圖（翻攝推特）

美國總統川普本週一與俄羅斯總統普丁在芬蘭舉行歷史性的高峰會，外界對於兩個強人總統見面時會激發出什麼樣的火花都相當好奇，沒想到川普卻在事後的記者會處處袒護俄羅斯，因此也被外界痛批根本就是叛國賊，不過為何川普會有這樣的態度，其實也可以從另一個角度看出端倪。

常常陪著丈夫川普出席個種場合的美國第一夫人梅蘭妮亞對於大場面早就見怪不怪，不過卻在峰會上和普丁握完手後露出驚恐表情，連肢體也變得相當僵硬，像是被普丁所散發出的霸氣所震攝，加上川普在事後狂挺普丁，因此影片曝光之後更是引起網友熱議。

不少在網友看過影片後，紛紛搞笑的留言表示：「梅蘭妮亞是看到鬼了嗎？」、「她應該是房間裡面唯一知道普丁有多恐怖的人」、「感覺她被嚇個半死」、「完全就是在面對死亡時會出現的表情…到底是有多怕？」