女友懷孕了！他聽見「寶寶3個月了」突嚇傻 結局超綠

2018年07月19日 14:44 杜炤佑

綠到底了？近日一名女網友在臉書發文抱怨，表示自己的閨蜜被男友搞大肚子，但對方卻不想負責任，還勸她把小孩拿掉。但沒想到閨蜜說出自己懷孕3個月時，劇情卻神展開，讓網友看了驚訝地說：「男孩子真的要學會保護自己…。」

女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，近日她的閨蜜發現自己懷孕，但閨蜜的男友卻要她墮胎，並懷疑孩子不是親生的等等，讓她氣得直說：「我只想表示誰能幫我朋友跟這個渣男解釋一下，小孩多大跟他們什麼時候打砲沒關係啦！聽不懂人話，還嗆說什麼問過婦產科醫生、問過律師、問過警察！我剛剛去陪她看的醫生，然後在那邊跟我灰543的，你覺得你會比婦產科醫生專業嗎？」

女方與男友的對話截圖。(圖/爆料公社)

女方與男友的對話截圖。(圖/爆料公社)

但原PO貼上的對話截圖可見，女方先表示自己已經懷孕，男方則認為未來兩人會結婚，但現在不是時候，所以希望可以陪伴對方去拿掉、坐月子。但當男方問起孩子多大時，卻得到「快3個月」的答案，男方才傻眼地說，自己與女友認識才1個半月並在5月30日同房，「這一切沒有合理的邏輯」。

但女方卻堅持「我也不是隨便的人」，且最後一次月經是在4月19日，「醫生說，懷孕跟甚麼時候打炮沒關係，主要是看月經最後一次是甚麼時候」，男方也打臉說：「那天離我們認識還有1個月又7天，我不可能在還沒認識她的前一個月就有個種在她身體裡發育了吧」，更舉出例子，「我5月買一台二手車，1個月後寄來一張2個月前的超速罰單，你會去付錢嗎？」最後告知女方不會再管此事，並提醒女方去找該負責的人解決。

女方與男友的對話截圖。(圖/爆料公社)

女方與男友的對話截圖。(圖/爆料公社)

女方與男友的對話截圖。(圖/爆料公社)

對話截圖曝光後，其他網友看了也紛紛笑回，「讓我想起一部電影的情節....怎麼可能，我那天晚上干完了她，怎麼可能第二天就有了我的孩子」、「沒認識怎麼打炮的？無性生殖哦」、「桃太郎？」、「4月19日月經，5月30日那天才同房，5月的月經那裡去了」。

事後，原PO再次回應，表示她不是閨蜜的家長，並沒有立場去追根究柢，後來雙方也因覺得驗DNA麻煩，所以決定直接引產。