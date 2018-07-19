狂！iPhone從300公尺高空摔落 竟毫髮無傷還能用

2018年07月19日 16:03 陳慶餘

諾基亞（Nokia）的傳統手機被許多網友封為「史上最堅固」的手機，不過這個封號可能要換人當了！美國一名女子日前和友人搭飛機遊玩，沒想到卻意外在1000英呎的高空（約304公尺）上弄丟iPhone 7，而她在事後抱著死馬當活馬醫的心態利用「Find My iPhone」來找手機，沒想到竟真的成功找到手機的位置，而更令人驚訝的是這隻手機居然毫髮無傷，而且還能正常使用。

綜合外媒報導，美國愛荷華州一名女子莎凡達（Sarvinder），日前和友人唐娜（Donna）一起體驗搭乘了老式的雙翼飛機，而當飛機飛到1000英呎高空時，莎凡達拿出手機想要拍攝美景，但卻不小心手滑，她的iPhone就這樣從半空中墜落。

而當莎凡達下機後，立刻透過蘋果的「Find My iPhone」應用程式來找出她的手機，而她一開始也不抱著任何希望，沒想到竟然真的透過APP找到了手機位置，並且立刻開車來到了手機被定位的地點，接著就利用友人的手機打電話給自己，結果果然就在一處樹叢內發現了自己毫髮無傷、且能夠正常使用的iPhone 7，讓凡妮莎一時之間不敢置信，驚訝的表示這隻手機真的是「好神奇」。