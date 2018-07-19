「看不懂電錶…」她租屋一年才發現多繳5萬電費

電錶示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照片）

友善列印
／綜合報導

在外租屋，小心成了冤大頭！台中一名23歲曾小姐因為「看不懂電錶」，一年下來多繳了5.5萬電費，但最讓她氣憤的是，房東明知計價方式有誤，電費卻還是照收，甚至還遲遲不願退費，讓她感到相當委屈。

《蘋果日報》報導，曾女大學畢業後在學校附近合租一處透天改建的雙人套房，每月租金5500元、一度電5元，但因為不熟悉電錶，竟把最後一位小數點（毫安培）當成個位數計算，導致電費暴增，每期電費逾萬元，比別人多繳10倍。

報導指出，曾女質疑電費不合理，再加上實在不堪負荷，打算直接換顆電錶，沒想到房東這才告知她的電費計算方式有誤，讓她相當傻眼，直呼「是自己搞錯在先，但是過程中整整一年，房東超收都並未主動告知，也很不老實。」

對此，房東受訪時喊冤表示，出自於對房客的信任，所以都是請對方自行計算當期電費，並直接匯款，自己很少留意，且曾女當初向他反映電費時，他以為是電錶出問題，所以才會請對方先行檢查，未料是對方看不懂電表；至於被指控既然已知超收，為何不立即退款？他則解釋，因為手頭緊，想還時卻發現沒錢還，才商請曾女以扣抵房租或分期付款方式退錢。

根據《民法》第179條規定，「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。」曾女得要求房東償還她多給付的電費。

女友懷孕了！他聽見「寶寶3個...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。