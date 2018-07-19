「看不懂電錶…」她租屋一年才發現多繳5萬電費

2018年07月19日 16:27 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

在外租屋，小心成了冤大頭！台中一名23歲曾小姐因為「看不懂電錶」，一年下來多繳了5.5萬電費，但最讓她氣憤的是，房東明知計價方式有誤，電費卻還是照收，甚至還遲遲不願退費，讓她感到相當委屈。

《蘋果日報》報導，曾女大學畢業後在學校附近合租一處透天改建的雙人套房，每月租金5500元、一度電5元，但因為不熟悉電錶，竟把最後一位小數點（毫安培）當成個位數計算，導致電費暴增，每期電費逾萬元，比別人多繳10倍。

報導指出，曾女質疑電費不合理，再加上實在不堪負荷，打算直接換顆電錶，沒想到房東這才告知她的電費計算方式有誤，讓她相當傻眼，直呼「是自己搞錯在先，但是過程中整整一年，房東超收都並未主動告知，也很不老實。」

對此，房東受訪時喊冤表示，出自於對房客的信任，所以都是請對方自行計算當期電費，並直接匯款，自己很少留意，且曾女當初向他反映電費時，他以為是電錶出問題，所以才會請對方先行檢查，未料是對方看不懂電表；至於被指控既然已知超收，為何不立即退款？他則解釋，因為手頭緊，想還時卻發現沒錢還，才商請曾女以扣抵房租或分期付款方式退錢。

根據《民法》第179條規定，「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。」曾女得要求房東償還她多給付的電費。