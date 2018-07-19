美國學費貴到爆！大學生還沒就業就先扛450萬學貸

美國哈佛大學畢業典禮。(圖/shutterstock)

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／綜合整理；Dr． Phoebe／時報出版

近年來，臺灣的大學畢業比例逐年攀升，根據內政部資料顯示，已有四十二．七%的人口有大學畢業文憑，在臺灣，考不上大學比考得上大學更難。

臺灣大學學費調漲緩慢，一有漲價風聲便容易引起輿論反彈，長年被政治因素綁架（至少臺灣政治人物沒一個敢調漲大學學費，跟水電調漲的情況一樣），嚴重影響大學教育品質，導致名為大學、實為學店的大學比比皆是，每個學生分配到的資源微薄，四年下來，學生到底學到了什麼，教育素質令人質疑。

同樣的聲音在美國也聽得到，卻是截然不同的原因。

在美國，四十四%的人擁有大學學歷，學費卻貴得令人心痛，而且年年增加，根據美國國家教育統計中心（National Center for Education Statistics）統計，美國大學學費平均一年是三萬六千五百八十九美元（約臺幣一百一十三萬元）。等大學畢業後還沒開始賺錢，就先背負近十五萬美元的學貸。

這樣的學費，一般中產階級根本付不出來，根據《時代雜誌》報導，很多人因為繳不起大學學費，選擇直接輟學、投入職場。現在共享經濟正夯，也有人乾脆把房子租給AirBnb，當Uber司機，自己創業另闢財路，這些統統不需要大學文憑。

本文摘自，時報出版《美國人的真正生活》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！

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