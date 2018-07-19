背80歲老岳父爬5樓！孝婿每天爬40階 「連衣服都能擰水」

2018年07月19日 19:53 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸重慶市忠縣一名54歲的唐大權，天天背著80歲的岳父爬上5樓，卻從來不喊苦，還因此獲得「中國好女婿」的美名。不過他也感嘆，當父母年紀老了，生活無法自理時，就應該像嬰兒一樣被溫柔善待。

據陸媒報導，唐大權的岳父患有腦梗塞、帕金森病、糖尿病，由於雙腳無法行走，一直以來都是最小的女婿唐大權扛起照顧他的重擔，不僅每天揹岳父上5樓，還幫岳父量身打造一個嬰兒背袋。

唐大權對待岳父就像親生父親。(圖/翻攝自梨視頻)

唐大權家住在5樓，總共有40步階梯，唐大權每背著岳父爬上一層樓，就會停下來喘氣，還會溫柔地跟岳父說，「我們歇一歇腳，好嗎？」尤其在夏日爬樓梯時，唐大權每次都全身濕透，衣服濕到可以擰出水來。他憶述，第一次用背帶背岳父時，老人家不習慣，擔心他背不動發生意外，所以上樓的時總是伸手抓住欄杆，40步的階梯要走半小時才能到家，相當費心費力。

對於照顧老岳父的工作，唐大權說：「襁褓中的嬰兒，父母小心翼翼，含辛茹苦撫養成人；當他們老了，不能下腳走路，不能自己吃飯，生活不能自理時，也應如嬰兒般，被溫柔相待。」這些孝順之道也是他的父母傳承給他的，才讓他認為家人的照顧是很無私的。

唐大權的妻子周菊則說，不管是對自己的親生父母還是岳父岳母，唐大權都很孝順，父親也從未把女婿當外人，這些年來早把他當做親兒子一樣看待。