背80歲老岳父爬5樓！孝婿每天爬40階 「連衣服都能擰水」

背80歲老岳父爬5樓！孝婿每天爬40階 「連衣服都能擰水」(圖/翻攝自梨視頻)

友善列印
／綜合報導

大陸重慶市忠縣一名54歲的唐大權，天天背著80歲的岳父爬上5樓，卻從來不喊苦，還因此獲得「中國好女婿」的美名。不過他也感嘆，當父母年紀老了，生活無法自理時，就應該像嬰兒一樣被溫柔善待。

據陸媒報導，唐大權的岳父患有腦梗塞、帕金森病、糖尿病，由於雙腳無法行走，一直以來都是最小的女婿唐大權扛起照顧他的重擔，不僅每天揹岳父上5樓，還幫岳父量身打造一個嬰兒背袋。

背80歲老岳父爬5樓！孝婿每天爬40階 「連衣服都能擰水」 唐大權對待岳父就像親生父親。(圖/翻攝自梨視頻)

唐大權家住在5樓，總共有40步階梯，唐大權每背著岳父爬上一層樓，就會停下來喘氣，還會溫柔地跟岳父說，「我們歇一歇腳，好嗎？」尤其在夏日爬樓梯時，唐大權每次都全身濕透，衣服濕到可以擰出水來。他憶述，第一次用背帶背岳父時，老人家不習慣，擔心他背不動發生意外，所以上樓的時總是伸手抓住欄杆，40步的階梯要走半小時才能到家，相當費心費力。

對於照顧老岳父的工作，唐大權說：「襁褓中的嬰兒，父母小心翼翼，含辛茹苦撫養成人；當他們老了，不能下腳走路，不能自己吃飯，生活不能自理時，也應如嬰兒般，被溫柔相待。」這些孝順之道也是他的父母傳承給他的，才讓他認為家人的照顧是很無私的。

唐大權的妻子周菊則說，不管是對自己的親生父母還是岳父岳母，唐大權都很孝順，父親也從未把女婿當外人，這些年來早把他當做親兒子一樣看待。

背80歲老岳父爬5樓！孝婿每天爬40階 「連衣服都能擰水」 連岳父的理髮都是他細心處理。(圖/翻攝自梨視頻)

文章來源：完整影片點這

照顧女友女兒10年！養父收到...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。