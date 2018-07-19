女客等5分鐘怨「我要遲到了」 早餐店老闆霸氣撕單：這錢我不賺

2018年07月19日 21:38 杜炤佑

奧客無所不在！一名早餐店老闆日前遇到一位女客人，點餐等了約5分鐘，開始不耐地詢問餐點好了沒，還外加翻白眼說自己要遲到了。剛開始老闆還好聲好氣地回應，沒想到女客人向內場嘲諷：「人請那麼多還那麼慢」，讓老闆瞬間爆炸，直接撕單退錢給女客人，霸氣說：「滾吧！這種客人的錢我賺不下去。」

一名開早餐店的網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示：「今天早上站pos機幫客人點餐，一位大姐跟我詢問餐點好了嗎？我看了點單位置還沒擺餐點，剛點餐5分鐘，且內用跟外帶客人至少還有12張單。」

起初，原PO好聲回應說：「不好意思，還沒好哦，稍等一下。」結果女客人先是翻了一個白眼，並抱怨：「我上班要遲到了欸」，接著又挑釁的往內場嗆聲：「人請那麼多還那麼慢。」

身為老闆的原PO聽到員工被羞辱，忍不住發飆對女客人說：「錢退妳」，接著往內場喊「37號撕單，不用做了。」並生氣地說：「我X妳上班干我屁事，不會早點出來買早餐或是帶三明治走嗎？其他客人也在排隊啊，妳長得比較特殊嗎？所以我要對妳有特別待遇是嗎？誰寵壞的奧客啊，全世界都在為妳一個人服務是嗎？滾吧...這種客人的錢我賺不下去。」

文章一出，其他網友也紛紛讚爆「霸氣，讚」、「聽說不做有些人的生意可以多活幾年」、「我趕時間都直接帶三明治走了，而且還會把錢準備剛剛好，不用找」、「最討厭這種人，要上班趕時間不會提早出門嗎？不會先打電話訂餐嗎？」。