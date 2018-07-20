打籃球被犯規跌倒！男子氣到報案 警察到場也傻眼

2018年07月20日 11:31 陳慶餘

美國維吉尼亞州一名男子，日前在打籃球執行一個單擋動作時被對手推倒在地，而他在爬起來之後就立刻生氣的表示要報警，接著就生氣地離場，當時眾人還以為他是在開玩笑，沒想到當警察真的到現場後，大家才明白男子是來真的，而警方到場處理的片段被目擊者拍下PO網後，也立刻引起熱議。

有網友在推特及IG發文指出，當時發生衝突的兩名男子在比賽前半段就有一點爭執，結果其中一人在防守時就刻意將對方撞倒，而被撞倒的男子在起身後就立刻表示要報警，接著就氣呼呼地離場。

從網友拍攝的影片中可見，網友先笑虧這是「全美國最狂的犯規」，並詢問其他在場的人「你被犯規會報警嗎？」接著又把畫面帶到前來處理的警察，問對方「你曾處理過籃球犯規的案件嗎？」而警察則是無奈的表示：「沒有，這是我第一次」。在消息曝光後，當地警方也承認當時的確有民眾報案提到在斯特靈（Sterling）的一間健身房的籃球場出現攻擊事件，所以才會派出員警到場調查。

負責調查的員警甘迺迪（Josiah Kennedy），也在出勤紀錄上提到，兩名涉案的男子都承認他們有對彼此犯規，但兩人事後都不願意提告，因此健身房的負責人也出面要求兩人別再做出越矩行為，否則兩人都會被趕出場。