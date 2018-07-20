2018年07月20日 11:04 陳慶餘

太會算錢被封「數鈔王」 蔣月惠上《小明星大跟班》影片曝光（取自YOUTUBE／我愛小明星大跟班）

屏東縣議員蔣月惠因日前的咬人事件以及到警局爆哭惹出爭議，但沒想到當蔣月惠幫助弱勢、認真做事的真相曝光後，輿論整個大翻轉，不少當初狂罵蔣月惠的人都被她的真誠態度所感動，反而開始力挺，甚至還主動捐錢給她所成立的肢體殘障服務協會「羅騰園」。

在蔣月惠一夕之間爆紅之後，一段她曾在今年初因為「太會數錢」而被封為「數鈔王」並且登上綜藝節目《小明星大跟班》的影片也曝光。

在影片中，蔣月惠被主持人吳宗憲介紹出場後，就表示自己以前學商，因為曾經在學校內當過會計所以才這麼會數錢，並且靠著一招自創的「圓形數錢法」而被封為數鈔王，不過當她議員身分揭曉之後，現場來賓更是驚呼連連。除了《小明星大跟班》以外，蔣月惠更在2014年以「人體點鈔機」的身分登上謝震武所主持的節目《真的！了不起》，並且同樣秀出了自創的圓形數錢法。

據了解，畢業於成大空專國貿科的蔣月惠過去曾經私校當會計，並且在多年前辭掉工作靠著貸款和以前的存款成立「羅騰園」來照顧一些肢體殘障的孩子，是因為聽說選舉可以有一票30元的輔助款，為了照顧他們，蔣月惠才會毅然決然投入選舉。

蔣月惠2014年也曾上中天節目表演數鈔（翻攝YOUTUBE）