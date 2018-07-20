巡視片變鬼片！蔣月惠昔日影片起底 網友笑虧女版司馬中原

2018年07月20日 12:18 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

影音來源：中天新聞

屏東縣無黨籍議員蔣月惠，因為不滿屏東縣政府強拆民宅，16日因咬傷女警一夕暴紅，經鄉親起底，才知她長期把薪水拿去幫助弱勢族群，生活相當節儉，輿論整個大翻轉，網友狂讚她是一股清流。去年一段巡視工廠排放廢水的影片，因為只有臉部打燈，再加上穿得一身黑，乍看之下僅有一顆頭在講話，被網友笑虧是「女版司馬中原」。

蔣月惠因為多次踢爆有黑心工廠將廢水排放到頭前溪崁頂溝渠，被網友封為「頭前溪守護神」。去年一段她巡視自拍的影片曝光，再度引起熱議。

影片中，只見她只有臉部打燈，看起來就像是只有一顆頭在半空中飄來飄去說話，再搭配緩慢的說話語氣，「晚上8點40分巡視翔奕皮革廠，有一點微燈光，不知道是不是反光，好像不是燈…」被網友笑說像在拍鬼片，還虧她是女版司馬中原講鬼故事，恐怖到讓人想笑。

蔣月惠2016年曾發文記錄，拔掉當地「臭名昭彰」的翔奕皮革廠心路歷程，1年365天幾乎天天到場關心，甚至自創「夢幻頭前溪之歌」，歌詞透露與28年惡臭皮革廠對抗心聲，「百次抗爭無畏懼」，最終終於成功讓翔奕皮革廠遭勒令停工，不少網友感動直呼「台灣版永不妥協啊」、「這種毅力太佩服」、「這個才是議員！議員當如蔣月惠」。

一夕之間成為話題人物的蔣月惠，今日凌晨3點搭乘客運北上接受媒體採訪，提到近日暴紅的心路歷程，她有感而發說到「感謝那位女警忍著被咬的痛，她成就了我一生被世人看見我的存在。」