蔣月惠霸氣質詢讓潘孟安只能狂跳針 網友激讚：高下立判

2018年07月20日 14:13 陳慶餘

蔣月惠在上個月質詢潘孟安的影片被挖出（取自YOUTUBE）

屏東縣議員蔣月惠因為咬警事件成為熱議對象，不少民眾都被她真摯為弱勢付出的情懷所感動，許多本來不認識她、甚至是因為咬警察而批評她的網友也都開始力挺，而蔣月惠在上個月於議會上質詢屏東縣議長潘孟安的影片也曝光，蔣月惠的認真表現對照起潘孟安被問到時多半已「不清楚」、「不知道」來回答形成強烈對比，因此不少網友在看了之後都大受感動，紛紛留言大讚蔣月惠超認真，根本是「屏東唯一的清流」。

在影片中，蔣月惠除了帶著招牌的抗議頭套以外，對於質詢的內容也準備相當充足，除了秀出許多她巡視現場的照片外，也擷取了居民們北上抗議拆遷，並大罵屏東縣政府的新聞畫面，其中一位阿伯甚至講到激動處甚至還紅了眼眶，直言當初選舉他們都投給蔡英文，沒想到現在當選了之後卻是在「台灣人害台灣人」，質疑蔡英文身為屏東女兒，卻不照顧家鄉百姓。

在質詢中，蔣月惠表示有許多官員私下跑去那些不同意戶的家裡頭拜訪，讓民眾感到威脅，認為官員是有意要私下摸頭，更直言有許多去和她陳情的民眾都是由「太宇事務所」來估價。

蔣月惠強調：「我覺得太宇估價時很粗糙，然後對這些居民很不客氣，講話都帶有點威脅性，我請問縣長，你知道太宇，我們屏東有多少（案子）給太宇估價？」對此，潘孟安則表示：「太宇是什麼公司他根本不知道，但他們是靠採購得標的，坦白講到底誰得標他真的不知道。」

接著蔣月惠指出，太宇用92年的資料來估價，但內容和現在的情況很多都不符合，而且所有案子的內容都一模一樣照抄，「請問縣長你知不知道他們計劃書都寫得一模一樣？」而潘孟安則回覆表示他「真的不知道這個計劃書是怎麼樣，而且他也不可能去看那麼細」讓蔣月惠不滿的質疑潘孟安什麼都不知道，「都沒什麼了解，我題目前一天就給你了…」讓潘孟安只能傻笑。

影片曝光後，網友在看了之後也大受感動，紛紛留言：「在此道歉，光看議員咬警察便怒罵蔣議員，了解妳做的一切後，妳才是現今的清流，對不起！全力支持您﻿」、「一個縣長得標商什麼事都不知道？﻿」、「潘孟安被看破手腳﻿」、「不知道不清楚你當縣長幹嘛」、「這就是民進黨的台灣價值？」、「問政清晰，也不是無故謾罵，反觀縣長…真的是高下立判。」