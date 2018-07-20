司機廣播讓坐！9個月孕婦搭公車 媽竟帶兒撞開卡位

2018年07月20日 14:14 杜炤佑

博愛座是讓給需要的人！近日有網友在臉書發文表示，某天帶著懷孕36週的老婆搭公車，司機也善意地廣播要乘客讓座，沒想到毫無一人禮讓就算了，還出現一位媽媽一看到有空位，竟拉著孩子手刀衝過去，且撞到孕婦也沒道歉，讓原PO相當傻眼。

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，以前和老婆搭車時，從來不會坐博愛座，因為他們認為博愛座應禮讓給需要的乘客，「今天到我老婆懷孕了，好事反而不會降臨」。

日前兩人搭公車外出，一上車司機就馬上廣播希望乘客讓座，雖然當下沒人讓座，到後來原PO看到博愛座空出一個位子，正要帶老婆坐下時，沒想到一位媽媽卻拉著兒子衝過去，並要她兒子「快點坐下」，讓原PO看了心想：「我傻眼到不得了，我老婆只好跟我走到車頭位置站在那女人旁邊，一路上那小孩就玩手機還玩口水」、「我以為抱著3、4歲以下小孩的媽媽坐，原來有媽媽的小孩就可以坐，還可以撞孕婦！但我以後一定會教兒子什麼是禮貌、怎樣做人，書念的多好，沒素質也是沒用。那女人聽到居然看我一眼翻我白眼。」

文章一出，引起許多網友大罵，「這小孩看起來很大了耶」、「我想那班車最有愛心的就屬司機了」、「我之前搭火車也是，遇到有好心年輕人讓位，旁邊的大媽一屁股想要往位置坐，結果旁邊好幾個人大聲說，那是要讓給孕婦的，他只好摸摸鼻子站起來」、「家教真的很重要！」。