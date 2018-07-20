亂停人家車庫！女屋主找整晚氣炸 車主嚼檳榔現身神展開

2018年07月20日 15:12 杜炤佑

台南一名女網友昨（19）日表示，當天開車回家後發現家中的停車庫被一輛不明車輛亂停，報警後才得知對方住在台中市太平區，卻一直連繫不上車主，一氣之下決定擋住對方的車，然後回家睡覺。事後，該名車主還嚼著檳榔現身，讓原PO相當傻眼。

女網友在臉書「爆料公社」PO文表示，她開車回家後發現一輛銀白色自小客車直接停進自家車庫內，「我不知道你是沒知識還是腦子浸水，我不可能讓你來取車了！」加上車內並無留下聯絡方式，原PO只好透過警方追查車牌，才得知車主是住在台中太平的一名男子，「我的家人找了你一整夜，你沒出現就算了，台中那也沒人接聽電話！」

女屋主找不到亂停的車主，氣得PO文怒罵。(圖/爆料公社)

後來她原本想直接請拖吊車處理，但員警卻告訴她：「要給車主台階下，如果對方態度高傲才能提告」，只能將問題交給警方處理。事後警方雖然找到車主，也請亂停車的男子到場說明，但車主嚼著檳榔出現實在讓原PO看不下去，氣得說：「你要怎麼處理，要我提告請你們從台中下來開庭嗎？」對方這才立即掏出1000元表示抱歉，結束這場鬧局。

文章一出，其他網友看了也紛紛表示，「怎麼又有這種人啊」、「真的很扯，為什麼會想要停人家家門口阿」、「挖靠，又來一個，真的很誇張」、「停進別人家車庫，是要臉皮多後才做得出來」、「這直接吉下去了」。