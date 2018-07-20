「嚓！」醫生6秒抽腳筋 背後原因暖爆了

「嚓！」醫生6秒抽腳筋 背後原因暖爆了（圖／翻攝自楊智鈞臉書）

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／綜合報導
6秒抽腳筋影片曝光。（影片取自楊智鈞臉書）

靜脈曲張又稱靜脈瘤，因為靜脈回流機能異常，導致血管擴張變形，即俗稱的「浮腳筋」，現今有不少新技術能快速治療，不過需要自費；反之，傳統抽腳筋手術有健保給付，是不少經濟拮据患者的選擇。台南市立安南醫院心臟血管外科主治醫師楊智鈞，日前就在臉書PO出一段「6秒抽腳筋」的影片，讓網友驚呼「好療癒的畫面」。

「嚓！」的一聲，一段70公分的細白腳筋被快速抽出，楊智鈞昨（19日）在臉書發文表示，最近有一些「靜脈曲張、腳已經有潰瘍傷口，但是沒錢做微創雷射燒灼/射頻燒熔」的病人（還有福保遊民）到我這邊來處理。以致於『抽腳筋』這門傳統技藝沒有在我手上失傳。」並上傳影片分享抽腳筋的瞬間。

據《ETtoday》報導，楊智鈞指出傳統治療靜脈曲張，其實就是抽掉腳的「大隱靜脈」，手術方式是「先從腳踝切一個小口找到靜脈，再從鼠蹊部切開，找到同條靜脈的另一端，穿鐵線進去後，把鼠蹊部那頭的靜脈剪斷，跟鐵線綁在一起，再從腳踝那頭拉出來，加上術前找血管等前置作業，過程約15分鐘，腳筋則是一瞬間就可以拉出。」

不少網友看了影片後，紛紛直呼「療癒」，「莫名紓壓」、「那個就是靜脈嗎？好神奇！」、「抽出來很漂亮，以為會很恐怖的說」、「楊大俠好厲害啊，抽腳筋在您的妙手之下，變得像拔粉刺一樣俐落」；不過也有人好奇「那古代江湖人士斷你腳筋跟這個抽腳筋應該是不一樣的東西吧？」楊智鈞先是笑虧「古人沒有消毒」，接著說道「那個筋是肌腱，這個筋是靜脈」兩者有所區別。

另外，有網友提到，為何靜脈曲張抽腳筋有效？以及靜脈抽出來後，那血液如何流通？楊智鈞淺顯易懂的解釋，「因為這條血管彈性疲乏壞掉了，必須被『處理』（剝除或內部破壞），術後血液會走別的新生血管回流。」

楊智鈞也透露，這類患者以南部居多，因為傳統抽腳筋手術是健保給付，加上特別著重技術層面，除了年輕醫師可能沒特別學過之外，一般醫師大多會建議患者使用新式雷射。

管委會怒了！貼出「廢除屎缺」...

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