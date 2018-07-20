少女自拍墜橋！掛在高壓電纜1小時遭燒傷 醒來竟失憶

2018年07月20日 19:37 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

(影片取自youtube／News Today)

驚悚畫面！俄羅斯一名13歲的少女日前與朋友到溪邊玩，沒想到期間爬到橋邊自拍，卻意外摔下去，當場懸掛在2條電壓高達3千伏特的電纜上，最後被當地居民發現才趕緊送醫，而女孩的手臂、肩膀、手腕和左腳有2度和3度燒傷。

據外媒報導，俄羅斯中部的一處農村，一名13歲的女孩和友人一起到溪邊游泳，回家的途中因好奇，爬上橋邊自拍，沒想到卻失足摔下橋，恰巧掛在高壓電線上。後來一名火車司機發現電線上掛著異物，仔細一看才發現是一個人，「女孩掛在電線上，看起來又小又無助，像一塊掛在柵欄上的抹布一樣。」

發現該名少女時，有民眾連忙拿繩子試圖將救她；也有人怕少女摔下來，拿了一條地毯在下方待命。最後女孩被救下來時，雖然全身被嚴重燒傷，但還有微弱的意識，回答完自己的名字和地址後，又陷入了昏迷。

據了解，少女經檢查後，發現她的頭部、手臂、肩膀、手腕及左腳，都分別有2度和3度燒傷。醫生也表示，該名少女醒來時，完全不記得發生什麼事，有部分失憶的現象。