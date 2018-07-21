命大！男子慘遭利刃刺頭 腦袋插著刀騎車報警

2018年07月21日 10:09 陳慶餘

中國大陸廣東一名男子，因為貼補家計，除了正職以外晚上還兼差騎摩托車載客，沒想到卻在晚上被歹徒攻擊，後腦還因此被利刃刺入8公分，而他在被刀插中之後，竟然騎著機車20分鐘到警局報警，並由警察將他送到醫院治療並撿回一命，就連醫生也對於男子的命大感到嘖嘖稱奇，直呼他實在是很幸運，因為只要刀子再深入一點，男子很有可能就會當場死亡。

根據《廣州日報》報導，本業是一名飲水機安裝師傅的33歲覃姓男子，上週日（15）凌晨，騎著摩托車載客，但沒想到這名客卻突然持刀往他後腦插去，並且迅速離開現場，而覃男眼看四周都沒有人煙，叫救命也沒有用，因此只好頂著傷口騎了20多分鐘的車，到一間派出所尋求幫助，而警方在看到也當場嚇壞，連忙將覃男送醫治療。

從曝光的X光照片中可見，刀子從覃南的後腦刺入，和頸椎僅有兩三公分的縫隙，傷口深度達8公分，而刀子則是卡在顱骨間，穿入腦幹延髓中間。在經過5個多小時的手術後，醫師成功將刀子取出，覃男已無大礙。

負責手術的醫師在事後也表示，該把凶器相當鋒利，但覃男真的很命大，因為刀子再刺入他的頭部時被骨頭卡住，所以才沒有出血，而刀尖也沒有傷到任何重要部位，讓他在事發後能夠自行騎車報警，若刀子多刺1到2公分，覃男絕對會當場沒命。