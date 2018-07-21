輪暴聽障女童人神共憤 18犯人出庭被50律師包圍痛扁

犯人出庭時被一群律師包圍痛打（影片截圖）

友善列印

因性侵事件頻傳，印度已修法將侵犯12歲以下女童規範為死刑，但仍無法阻止歪風。印度東南部城市清奈今年1月就爆出一起聽障女童慘被18名變態噁男集體輪暴、性侵長達7個月的駭人案件，而近日涉案的18名嫌犯出庭受審，沒想到他們的誇張行徑就連律師都看不下去，整棟法院的50名律師上前包圍這18名嫌犯並且將他們打成重傷，而是後律師協會也發出聲明，表示將不會替這些人神共憤、罪大惡極的嫌犯辯護，若有律師出面辯護，協會將會抵制。

綜合外媒報導，今年1月一名66歲的大樓電梯維修員，見到了一名11歲的聽障女童之後就起了歹念，將她綁到無人處性侵得逞，而整個大樓的人在聽聞此事後卻不是報警，竟是一起加入性侵的行列長達7個月，而女童因為實在太害怕所以不敢張揚，直到近日身體實在不適，在家人的逼問下女童的悲慘遭遇才因此曝光。

事件爆發後，警方隨即展開調查，並逮捕了22名嫌犯，並將其中的18人依照性侵、恐嚇、殺人未遂等等罪名起訴，而近日他們出庭時，就被法院的律師給認出來，接著就是在樓梯間被50名律師包圍痛扁，而過程也全被一旁跟拍的媒體給錄了下來，影片在網路上掀起熱議。

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