台旅客秀下限！南韓自助廚房「噴蛋渣、扔髒鍋」 嚇傻外國人

2018年07月21日 21:03 杜炤佑

別拉低國人的旅客素質啊！近日一名女網友日前在臉書發文抱怨，她到南韓釜山旅行時，住的飯店有自助式廚房，讓旅客自行烹飪早餐。但沒想到卻有台灣旅客把爐子弄得髒兮兮，也不主動清洗使用過的鍋碗，讓她看了相當傻眼，直說：「拜託！別在國外讓人覺得全部台灣人都是如此水準。」

一名女網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，當時她看到有台灣旅客煎完東西，不僅把爐子周圍噴得到處是蛋渣，然後沒清醒就回自己的位子用餐，後來男子被旅伴提醒「用完的鍋子需要清洗乾淨給下一個使用者」時，還用理直氣壯地說：「我放那方便給下一個人用啊！」高傲態度讓原PO氣炸，「你用乾淨的廚具，別人要用你燒焦後的鍋子在煎蛋嗎」、「別讓人覺得我們台灣人都不懂自助式的道理好嗎？」

南韓的民宿大多採自助式廚房供旅客使用。(圖/爆怨公社)

原PO還說，當時有另一位外國女生看到洗碗槽內有髒的杯盤，便戴起手套幫忙洗，「似乎大家就直接丟在那以為有人幫忙洗，吃完就閃人，真的是方便當隨便」。讓該位外國女生一併清洗完後，便搖搖頭離開用餐區，可見心情相當無奈。

經過這次的經驗，原PO忍不住表示：「我相信台灣人是有國際水準的，今天看到了2組旅客都是台灣人⋯都做一樣只用不洗不收一定是例外。拜託！別在國外讓人覺得全部台灣人都是如此水準」。

對此，其他網友看了也紛紛留言：「是台丸郎沒錯⋯」、「這就叫裝面子爛裡子」、「好像蠻多人都這樣的，吃完自己煮的都不洗」、「真的丟臉丟到國外去，下細下井！當下真的要好好教育。」。