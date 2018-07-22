2018年07月22日 09:13 邱柏玟

正妹「大冒險輸了」搭訕小鮮肉告白 一句話讓百萬人好心動(影片/ 取自臉書@一笑泯恩仇)

最近網路上瘋傳各種「撩妹」的有趣圖片，讓人笑得不亦樂乎，但現在有不少女生也很會「撩哥」，一句話就擊中人心。日前有一段抖音影片引起討論，一名長髮正妹玩「真心話大冒險」向一名鮮肉搭訕，用簡單幾句話就讓對方臉紅心跳，更讓大票網友暴動，「什麼時候輪到我？」

從影片中看到一名長髮飄逸的正妹在路邊搭訕一名戴帽子的小鮮肉，起先表明自己和朋友玩大冒險輸了，必須接受懲罰，便問對方「可以對你說句話嗎？」，在小鮮肉說好之後，正妹竟大膽告白「我喜歡你」，讓他聽了臉紅心跳、不知所措。

沒想到正妹幾句話就撩得小鮮肉不要不要。(圖/ 翻攝自臉書影片)

當小鮮肉回過神後，害羞地問正妹「你們女生現在玩大冒險都這麼嗨嗎？」，沒想到結局居然神展開，正妹竟丟出「可是，我選的是真心話」，讓小鮮肉徹底被撩得不要不要，彼此看著對方靦腆地笑了起來。

這段影片在網路上瘋傳，正妹撩哥的套路讓許多人臣服，紛紛留言，「這個女生長得太好看了」、「這影片裡面有100次的觀看是我貢獻的」、「這女生笑得好甜」、「什麼時候輪到我？」、「人美就是撩，人醜就是性騷擾」、「一整個中」、「我不知道為什麼我跟著傻笑」；不過，也有人質疑這應該是設計好的對話內容，才會有這種效果。