正妹「大冒險輸了」搭訕小鮮肉告白 一句話讓百萬人好心動

正妹「大冒險輸了」搭訕小鮮肉告白 一句話讓百萬人好心動(圖/ 翻攝自臉書影片)

友善列印
正妹「大冒險輸了」搭訕小鮮肉告白 一句話讓百萬人好心動(影片/ 取自臉書@一笑泯恩仇)

最近網路上瘋傳各種「撩妹」的有趣圖片，讓人笑得不亦樂乎，但現在有不少女生也很會「撩哥」，一句話就擊中人心。日前有一段抖音影片引起討論，一名長髮正妹玩「真心話大冒險」向一名鮮肉搭訕，用簡單幾句話就讓對方臉紅心跳，更讓大票網友暴動，「什麼時候輪到我？」

從影片中看到一名長髮飄逸的正妹在路邊搭訕一名戴帽子的小鮮肉，起先表明自己和朋友玩大冒險輸了，必須接受懲罰，便問對方「可以對你說句話嗎？」，在小鮮肉說好之後，正妹竟大膽告白「我喜歡你」，讓他聽了臉紅心跳、不知所措。

沒想到正妹幾句話就撩得小鮮肉不要不要。 沒想到正妹幾句話就撩得小鮮肉不要不要。(圖/ 翻攝自臉書影片)

當小鮮肉回過神後，害羞地問正妹「你們女生現在玩大冒險都這麼嗨嗎？」，沒想到結局居然神展開，正妹竟丟出「可是，我選的是真心話」，讓小鮮肉徹底被撩得不要不要，彼此看著對方靦腆地笑了起來。

這段影片在網路上瘋傳，正妹撩哥的套路讓許多人臣服，紛紛留言，「這個女生長得太好看了」、「這影片裡面有100次的觀看是我貢獻的」、「這女生笑得好甜」、「什麼時候輪到我？」、「人美就是撩，人醜就是性騷擾」、「一整個中」、「我不知道為什麼我跟著傻笑」；不過，也有人質疑這應該是設計好的對話內容，才會有這種效果。

鬧洞房玩過頭！伴娘遭鹹豬手揉...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。