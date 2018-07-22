熟女治打嗝喝醋誤食清潔劑 食道遭切除「2年無法進食」

2018年07月22日 11:49 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

許多人在日常生活中都有遇到過打嗝的經驗，當下的不適感相當擾人。澳洲有一名44歲女子梅里菲爾德(Amanda Merrifield)在一間餐廳用餐時不斷打嗝，向老闆傑因斯(Paul Jeynes)求救，但他原本想拿白醋給她喝，卻不慎拿到清潔劑，導致梅里菲爾德當場送醫，胃與食道皆被切除，更長達2年時間無法進食。

綜合外媒報導，來自澳洲的梅里菲爾德在2013年造訪當時名為「The Point」的海岸餐廳用餐，在吃飯時她突然打嗝不停，無計可施的狀況下，決定向老闆傑因斯求救；傑因斯聽聞白醋能治打嗝，但意外將烤箱專用的強力清潔劑當白醋，倒入梅里菲爾德的湯匙裡請她飲下，他還拍胸保證「喝下後妳就不會再被打嗝所困擾」。

但梅里菲爾德喝下的是清潔劑不是白醋，所以她當下痛得倒地不起，「我一喝下，痛到膝蓋彎曲跪地，疼痛感直衝胸口，我感覺心臟快要爆炸」；慶幸的是，梅里菲爾德被送醫急救，原本被醫師認定撐不過72小時，仍驚險保住性命。

不過，至今她已經歷過83次手術，胃與食道也被切除，曾長達2年時間無法進食，還罹患焦慮症與抑鬱症，她的人生幾乎都在忍受身體的各種疼痛。

而造成梅里菲爾德人生劇變的老闆傑因斯坦承自己出錯，但卻沒有做出任何補償行動，只有收到當地相關單位寄發的警告信。後來梅里菲爾德決定採取法律行動，向傑因斯求償500萬美金(約新台幣1.5億元)，負擔她多年來龐大的醫療費用。