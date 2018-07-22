「偷舔女同學直笛」滿足男性慾望 他娶到受害人：不能說的秘密

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

台灣的小學生在音樂課通常有學習吹直笛的經驗，但沒想到直笛竟能滿足慾望！日本有綜藝節目針對「直笛」做街頭調查，意外發現每10個男生中，就有1個曾偷舔過女同學直笛；而有行為專家分析，他們這樣做是為了透過「間接接吻」填補內心慾望。但在日本偷舔直笛是犯法的，被抓可能判處3年有期徒刑。

綜合日媒報導，日本東京都會電視台的綜藝節目《5時夢中》(5時に夢中！)先前連續3天街訪，發現有1成的男生在求學時期，曾經偷偷舔過女同學的直笛；而《しらべぇ》做過的調查與《5時夢中》雷同，他們訪問了750名男姓，沒想到居然每10個男性中，也會有1人曾偷舔女同學直笛。

在調查中有一名受訪男性透露，自己求學時偷舔了心上人的直笛，後來也如願把她娶回家，但不敢讓對方知道以前曾經偷舔她直笛的秘密。有行為專家對此分析，男生偷舔直笛的行為是種情感投射，大多是不敢向女生表白，所以想透過「間接接吻」滿足內心慾望。

儘管偷舔直笛的行為看起來無傷大雅，但在日本居然是屬於犯罪行為，如果受害者提出告訴，經定罪後，被告最高將被判處日幣30萬元(約新台幣8萬元)罰鍰，或是處以3年有期徒刑；但舔直笛的追溯期為3年，所以大多數受訪者多年後才敢大膽承認。

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