到男友家作客被要求洗碗 霸氣女嗆「你兒子只是台大」

2018年07月22日 14:39 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

若是還沒結婚，男友媽媽就要求女方洗碗，該如何應對呢？最近一名網友提到「原來對長輩不能講話太直，會被認為沒家教沒禮貌！」，她透露自己的姐姐至男友家作客，沒想到根本沒用到碗筷，居然被對方媽媽要求去洗碗，直接表明「直接說我不是妳家的幫傭，為什麼我要洗碗？」，此事引發網友看法不一。

一名女網友在《爆怨公社》表示，她的姐姐某次至男友家作客，期間根本未用到碗筷，豈料對方媽媽竟要求她去洗碗，讓姐姐直接表示自己不是請來的女傭，甚至還表示「我大不了不吃，去外面花個5、6千塊吃一頓，我也爽」，這下讓男友媽媽說不出話。有次姐姐男友的媽媽又不知道說了什麼，「姐姐直接回你們家沒背景、沒錢、沒後盾！」。

還表示「你兒子只是讀台灣大學，我讀劍橋博士餒！我在我家沒做過任何家事，為什麼我來妳家就要做事！而且也不見得我會嫁給妳兒子」，這番言論也讓對方傻眼，而姐姐男友也認同此說法。原PO也強調「姐姐不是狗眼看人低的人」，只是兩人的背景差異大，而且姐姐的個性較直，每次去男友家也會帶禮物。

更說到「姐姐是一個有教養跟文化的人，只是個性直，而且也不是台灣人。說來說去就是一個西式教育，一個東方教育」。對此有網友贊同該名姐姐的做法「感覺是這個阿姨幾次想『下馬威』都失敗了」、「直率，不做作！」、「姐姐的立場跟想法都沒錯！但講話還是要潤飾，可以個性直，但也可以有禮貌一點的表達自己的想法」。

但也有人反對此說話方式「我老婆也是名校博士，但是她也不會對我媽這樣講話，要講找你老公講，請他去跟媽媽講」、「確實東西方教育差別很大，沒接觸過完全西式家庭教育的東方人會認為是沒禮貌，但是有人想過強加自己的想法與做法要求別人要做到何嘗不是一種文化霸凌。我就看過美國小孩直接叫她老爸閉嘴，只因她在做事，她爸在旁邊說兩句」。