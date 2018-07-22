2018年07月22日 16:10 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

被誤認買兇網站！他收8百封殺人要求 神套路救了9人(影片來源/youtube/KPIX CBS SF Bay Area)

荒廢已久的網站，竟然意外救了人。美國加州諾瓦多(Novato)一名育有3子的父親，10年前與朋友創立了一個網站，原本是幫忙客戶處理網路問題，豈料因網域名為「Rent a hitman」，讓不少人誤以為是雇用殺手的網站，竟收到許多網友買兇的要求，該名父親得知後，趕緊交由警方追查，因此救了不少人。

綜合外媒報導，現年47歲的因尼斯（Bob Innes）於2005年，與朋友一起創立網站「RentAHitman.com」，當時主要是希望幫忙客戶從事分析、網路測試或解決網路問題等，而網域名稱原本是「Hit代表網路點擊，而Man則是專業技術人員」，不過「hitman」其實是職業殺手的意思，讓不少網友誤以為，這是一個雇用殺手的網站。

事後這個網站註冊後已被閒置一段時間，直到2008年因尼斯登入查看，竟發現網站竟收到多封查詢買兇殺人的要求，對此因尼斯透露，從2005年以來，他粗估收到約8百多封買兇殺人的郵件，於是他將計就計，更為網站設計申請表格，讓心懷不軌的人上鉤。最近破獲的一件案子，是一名住在堪薩斯州的女子懷特(Danae Wright)買兇殺3人，因尼斯趕緊通報警方，最後女子也坦承企圖買兇殺人，因此被判緩刑34個月。

而買兇內容包括刺殺總統、殺害自己母親、阿姨與叔叔、年僅20歲男子要求買兇殺3人，並綁架他孩子到別州、要求肢解一名女子，並拉出她的大小腸等，因尼斯也將其中112筆的郵件，交給在警隊工作的朋友處理，在美國和英國至少挽救了9條生命，目前已有2名客戶被判刑，還有1名等待審判中。

「RentAHitman.com」網站(圖翻攝自/RentAHitman.com)

不過經常收到恐怖郵件，也讓因尼斯感到疲乏，甚至對人性失去信心，努力經營網站13年，他透露「最近一次收到的郵件，客戶要求我砍掉一名女性的手腳與腹部，再將她的腸子拉出來，並將心臟拿去冰箱冰，我已經受不了，不想再面對這些變態，研究如何抓到他們」。

原本想將管理權交給FBI，但卻遭到拒絕，但因尼斯又無法荒廢網站，「這些變態還是會繼續來信，只要一想到不會有人抓他們，就讓我感到良心不安」，而因尼斯最後只能選擇繼續管理，不過他不只管理該網站，本身也有一份正職，目前他仍在思考處理方式。