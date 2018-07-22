新車裡挖出蜂窩！車主要求換車 店家嗆「找蜜蜂理論」

2018年07月22日 17:24 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

剛買來的新車裡竟「藏蜂窩」？大陸四川省德陽市一名男子，日前在一間知名車店買了一輛新車，豈料買回好幾天都在車尾發現蜜蜂，儘管洗車後狀況仍未改善，仔細檢查後才發現，新車擋泥板後竟然有蜂巢，讓他們氣得向店家理論，沒想到都得不到合理的回應，店家甚至反嗆「蜜蜂鑽進車子，你去找蜜蜂」。

根據《華西都市報》報導，住在南充市營山縣的周姓男子，先前在德陽一間車店花11.5萬元（約新台幣52萬元）買新車，豈料第二天他就發現，車尾經常出現蜜蜂，儘管拿去洗車行洗過，仍然未改善，之後甚至還被蜜蜂蟄到，讓周男感到不對勁，檢查後才發現，新車後輪擋泥板裡竟有蜂窩。

周男表示「一檢查才聽到，車後輪擋泥板裡有嗡嗡的聲音，撬開後就看到裡面全是蜂巢」，於是他們氣得找店家理論「這個車子不得要，我們要求換車」，但他們連跑好幾趟，對方始終沒有處理，讓他們更加氣憤，「因為氣不過，把車停在了店門口，店方才出面協商」。

不過店家表示，僅願意將車清理乾淨，並不同意換車，其中一名工作人員甚至說「蜜蜂鑽進車子裡，你去找蜜蜂嘛」，對此周男妻子相當不悅「我們想不通蜜蜂是怎麼進到車子裡面的，我懷疑是不是拿的問題車給的我們」，由於雙方態度都很強硬，因此協商破局。

不過店家始終認為「車子本身沒有品質問題，不可能換車或退車」，更吐露當初周男取車前，車子放在店內也未出現蜜蜂，「問了養蜂的人，成群的蜜蜂，在有蜂王的情況下，建造這麼大的蜂巢，也就是一兩天的事情，他們是7號提的車」。不過周男認為，產下這麼多峰卵，沒有一兩個月是不可能的，至今仍無法確定，蜜蜂在車內築巢始於何時何地，警方目前已介入調查。