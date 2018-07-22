花30元內用！打包辣椒比麵多 客被阻跩回：老闆給的

2018年07月22日 18:20 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

店家最怕遇到貪小便宜的客人。最近一名麵店老闆在網路上抱怨，指有一名女客人至店裡，點了一份30元的麵，之後她竟拿了一個塑膠袋，外帶整包店家提供的辣椒醬，期間曾有店員上前阻止，對方還跩回「你們老闆給我的」，讓原PO氣的表示「每次被制止還敢理直氣壯...梁靜茹到底給妳多大的勇氣！」。

網友將文章轉發至《爆怨公社》，「請將心比心！妳內用吃一碗麵只花30，還外帶那麼大包辣椒！」，表示一名女客人在用餐後，竟私自拿塑膠袋包辣椒醬，而且此行為已經不只一次，期間有店員詢問「妳為什麼這樣我包我們辣椒？」，豈料對方卻回覆「你們老闆給我的！（超跩）」。

原PO不禁表示，「小姐！看來妳跟店家非常不熟！老闆是誰都不知道...，每次被制止還敢理直氣壯...梁靜茹到底給妳多大的勇氣！」。他也透露，當天老闆根本就不在店裡，若真的是老闆給的，店員應該也會知道，並不會這樣跑去詢問。

許多網友紛紛表示「誇張！辣椒都快比麵多，吃辣椒就飽」、「那麼大一包辣椒，比她吃一碗麵還貴」，還有做餐飲的網友建議「我也做吃的，遇到這種的，我會跟她說要吃多少，請加進麵裡，加進麵要加多少我不會說話」、「可以訂收費標準，這是店家權益，你們可以自己包外帶包，限定數量，內用如需打包就收費，這樣就解決了」。