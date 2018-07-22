430元牛排「特價只要30元」 結帳後他爽笑：標價不實！

430元牛排「特價只要30元」 結帳後他爽笑：標價不實！(圖翻攝自/爆廢公社)

友善列印
/綜合報導

現在不少賣場或超市，會在商品快過期前，以低價售出，不僅讓顧客撿到便宜，還可以避免浪費食物。最近一名網友在臉書PO出一張牛排照，只見一塊要價430元的美國嫩肩里肌牛排，由於23日就要到期了，因此特價賣30元，讓他發文詢問，豈料結帳後價格居然更便宜。

網友看價這個標價，趕緊上網詢問「這個該買嗎…求解在線急」(圖翻攝自/爆廢公社) 網友看價這個標價，趕緊上網詢問「這個該買嗎…求解在線急」(圖翻攝自/爆廢公社)

一名網友在《爆廢公社》表示，在逛桃園一間量販店時，發現有一塊美國冷藏嫩肩里肌牛排，外盒上分別貼著430元與30元的標價貼紙，當下讓他困惑標價是否正確，因此上網詢問其他網友「這個該買嗎…求解在線急」。不少網友建議「是可以買，但是建議今天就吃完，已經快要不新鮮了」、「買啊～這機會可遇不可求」。

還有人分享類似經驗「之前在屏東台糖買過8元的，有順利結帳完成吃掉它」、「我之前買過一條1元的魚，也是以為不可能，真的結帳買回家煮沒問題」，也有人解釋超便宜原因「即期品真的會很便宜，但肉汁真的也比較少」、「因為有效日期到明天而已，所以有可能就是那麼便宜」、「要過期啦！不賣也是丟，不過這個肉看起來不新鮮了！要吃要煮全熟嚕」。

豈料結帳後，原本特價30元的牛排竟變更便宜，讓他幽默的表示「標價不實」(圖翻攝自/爆廢公社) 豈料結帳後，原本特價30元的牛排竟變更便宜，讓他幽默的表示「標價不實」(圖翻攝自/爆廢公社)

事後，原PO也採納網友們的建議，買回家用咖哩烹調，不過他還貼出發票影片作證，打趣的表示「結帳果然標價不實，標價30元，實際27元…」，沒想到結帳後的金額，竟然比標價更便宜，有人猜測應該是會員打折的關係。期間也有網友擔心不新鮮的問題，不過原PO試吃後，透露並沒有不適，而照片看起來顏色較深，僅是手機拍攝問題。

花30元內用！打包辣椒比麵多...

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