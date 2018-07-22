車內有多熱？日網友拿食物實測 生蛋竟變「溫泉蛋」

2018年07月22日 22:02 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

台灣的天氣越來越熱，光是走在路上就汗如雨下，不少亞洲國家也是如此。最近日本有不少網友，想測試看看天氣到底有多熱，因此拿出食物做實驗，想知道是否可藉此熱源煮東西，沒想到有人拿出火腿、蛋等，放在板金及車內測試，豈料真的都有煮熟的跡象，讓網友驚呼不已。

車乗ったらこれよ。

蒸し殺す気か。

ハンドルが手の皮張り付く勢いで熱いぞ

早く冬こい！ pic.twitter.com/cjX7AJ9ZVu — 小ぬ (@Eve83Onuki) 2018年7月18日

日本網友@Eve83Onuki在推特，貼出自家汽車儀表板上的溫度，室外竟高達41℃，若是汽車在無開冷氣通風、停在大太陽底下等因素，內部的高溫甚至會把人烤焦。有網友為了證明汽車在受熱後，其高溫是可烹煮食物，便在車頂上擺了兩片火腿，豈料它們竟出現遇熱後蜷曲，甚至有點烤焦的感覺。

今日車がめっちゃ暑かったから焼けるんじゃないかと思ってやってみたら焼けた pic.twitter.com/0BjolUDO6Y — あるびの (@bigboss0930) 2018年7月14日

另一名網友則是在車內儀表板上，擺放10入裝的蛋，晚上再將蛋取出，沒想到原本的生蛋，竟然呈現半熟的溫泉蛋，讓原PO笑著表示「它們果真都煮熟了，很適合當晚餐跟第二天早餐」，不過也有人擔心，這樣的溫度並不夠高，殼內的細菌可能還未完全殺光，建議還是要再烹煮後，才能吃下肚。

不過這種種實驗也顯示，現在的天氣變得越來越炎熱，不少人有感而發的表示「每次一上車，方向盤都變得超熱，只好靠車內空調降溫」、「一上車我就把空調開最大，但永遠趕不上熱的速度」、「剛上車開空調也是熱的，好像再開暖氣一樣，感覺我要熱到融化了」。也有人建議在車內擺放隔熱板等，可降低車內溫度。