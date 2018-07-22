車內有多熱？日網友拿食物實測 生蛋竟變「溫泉蛋」

車內有多熱？日網友拿食物實測 生蛋竟變「溫泉蛋」(圖翻攝自推特/@JR500K /@bigboss0930)

友善列印
/綜合報導

台灣的天氣越來越熱，光是走在路上就汗如雨下，不少亞洲國家也是如此。最近日本有不少網友，想測試看看天氣到底有多熱，因此拿出食物做實驗，想知道是否可藉此熱源煮東西，沒想到有人拿出火腿、蛋等，放在板金及車內測試，豈料真的都有煮熟的跡象，讓網友驚呼不已。

日本網友@Eve83Onuki在推特，貼出自家汽車儀表板上的溫度，室外竟高達41℃，若是汽車在無開冷氣通風、停在大太陽底下等因素，內部的高溫甚至會把人烤焦。有網友為了證明汽車在受熱後，其高溫是可烹煮食物，便在車頂上擺了兩片火腿，豈料它們竟出現遇熱後蜷曲，甚至有點烤焦的感覺。

另一名網友則是在車內儀表板上，擺放10入裝的蛋，晚上再將蛋取出，沒想到原本的生蛋，竟然呈現半熟的溫泉蛋，讓原PO笑著表示「它們果真都煮熟了，很適合當晚餐跟第二天早餐」，不過也有人擔心，這樣的溫度並不夠高，殼內的細菌可能還未完全殺光，建議還是要再烹煮後，才能吃下肚。

不過這種種實驗也顯示，現在的天氣變得越來越炎熱，不少人有感而發的表示「每次一上車，方向盤都變得超熱，只好靠車內空調降溫」、「一上車我就把空調開最大，但永遠趕不上熱的速度」、「剛上車開空調也是熱的，好像再開暖氣一樣，感覺我要熱到融化了」。也有人建議在車內擺放隔熱板等，可降低車內溫度。

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